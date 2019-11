Piaţa totală de narcotice din UE a avut o valoare de 30 de miliarde de euro în 2017

05:40

Prim-ministrul Ion Chicu consideră că Guvernul pe care îl conduce ar putea să-şi continue activitatea şi după alegerile prezidenţiale, "dacă Parlamentul, care are mandatul poporului, va fi mulţumit" de activitatea lui. Programul noului Guvern este prevăzut pentru un an. Potrivit Infotag, Chicu a menţionat într-un interviu pentru Radio Europa Liberă că, prezentând programul pentru un an, "el şi-a stabilit un termen de probă", transmite stiri.md. "Dacă îl trec cu succes, atunci e ok, dacă nu, înseamnă că nu sunt persoana sau nu este garnitura respectivă, cuvenită. Da, noi ne-am stabilit un orizont de un an, în programul de activitate ne-am stabilit nişte obiective care este posibil de a le realiza în această perioadă. Sper să avem capacitatea să schimbăm lucrurile spre bine, chiar am convingerea, văzând ce echipă avem, că vom face lucrul acesta şi atunci vom vedea mai departe. Dacă ceea ce face guvernul satisface în primul rând parlamentul, care are mandatul poporului, vom continua. Dacă nu va satisface, au mai fost guverne, s-au mai dus, au mai venit...", a spus Chicu. Comentând posibilitatea Partidului Democrat de a-şi schimba atitudinea faţă de Cabinetul de miniştri şi de a-i înainta vot de neîncredere, Chicu a spus că "în politică totul este posibil". "Orice lucru se poate întâmpla pe plan politic, noi reieşim din ipoteza că în Parlament avem 101 oameni conştienţi, care sunt responsabili, ştiu ce trebuie de făcut şi sunt convins că atunci când vor vedea guvernul pentru care au votat, i-au acordat votul de încredere, vor vedea că guvernul acţionează aşa cum a promis de la tribună, vor avea o opinie. În cazul când văd că este altfel, vor avea altă opinie. Noi nu ne gândim acum la faptul că ar putea cineva să ne demită, să facă coaliţii electorale; dacă te gândeşti doar la aceasta, înseamnă că degeaba ai mai intrat în birourile celea", consideră premierul. Întrebat dacă aşteaptă noul guvern susţinere financiară din partea UE, Chicu a menţionat că "nu este suficient doar să aştepţi". "Trebuie să îndeplinim condiţionalităţile, inclusiv mai sunt încă două pentru tranşa a doua a asistenţei macrofinanciare, sunt multe pentru tranşa a treia. Noi o să încercăm să îndeplinim aceste condiţionalităţi. Mai complicat va fi cu tranşa a treia, dar trebuie cu partenerii să discutăm, iarăşi, onest. Avem de gând să ne facem tema de acasă. Mai departe, partenerii trebuie să evalueze cât de corect am făcut noi această temă. Însă respectarea şi implementarea Acordului de Asociere rămâne lege pentru noi. Şi nu doar acest acord. Şi nu doar cu Uniunea Europeană", a spus premierul.