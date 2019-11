Top 5 zodii tradiționaliste care se mândresc cu valorile lor

13:50

Prim-ministrul Ion Chicu se declară un tată împlinit și fericit. El are 3 copii – 2 băieți și 1 fată, informează SHOK.md. „Mulțumesc lui Dumnezeu! Domnul mi-a dat 3 copii bravo. Am doi băieți deja maturi, independenți, deja nu se află în familie. Am și o fetiță, de 3 ani, care a venit nu demult… […]