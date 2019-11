A murit spioana care a oprit asasinarea lui Stalin, Churchill şi Roosevelt de către naziști

10:00

Cântăreaţa canadiană Celine Dion s-a clasat, pentru prima dată în peste 17 ani, în fruntea topului american al albumelor, după ce „Courage” a fost vândut în 113.000 de unităţi. „Courage”, cel de-a 27-lea album de studio al artistei, a fost lansat pe 15 noiembrie. El este al cincilea album al lui Dion care se clasează pe primul loc în Billboard 200 şi primul în decurs de 17 ani. Dion a ocupat cel mai recent această poziţie în topul american al albumelor în 2002, cu „A New Day Has Come”. Vânzarea albumului „Courage” a fost influenţată şi de turneul mondial pe care cântăreaţa l-a început în urmă cu două luni. Pe 29 iulie 2020, ea va concerta la Bucureşti, pe Arena Naţională. „Courage” este şi primul album în limba engleză al lui Dion de la „Loved Me Back to Life”, apărut în 2013, care a debutat pe poziţia secundă a Billboard 200 în luna noiembrie a acelui an. Celine Dion s-a mai clasat în fruntea clasamentului cu „Falling Into You” (trei săptămâni, în 1996), „Let’s Talk About Love” (o săptămână, în 1998), „All the Way… A Decade of Song” (trei săptămâni, în 1999 şi 2000) şi „A New Day Has Come” (o săptămână, în 2002). Pe locul al doilea în lista actuală a albumelor a debutat rapperul Tory Lanez cu „Chixtape 5”, care a fost vândut în 83.000 de unităţi. Acesta este al patrulea material de studio consecutiv al lui care ajunge în top 10. În plus, a fost cel mai accesat album în mediul online din săptămâna încheiată pe 21 noiembrie - 94 de milioane de accesări audio on-demand. Post Malone şi „Hollywood’s Bleeding” au coborât un loc, până pe trei, cu 69.000 de unităţi vândute în a 11-a săptămână de la debut. Taylor Swift şi „Lover” au urcat o poziţie, până pe patru, după ce albumul a fost lansat în variantă vinil. În ultima săptămână, el a fost vândut, în total, în 56.000 de unităţi. Dublul-vinil, apărut pe 15 noiembrie, a fost vândut în 18.000 de copii până pe 20 noiembrie. Este cea mai bună săptămână de vânzări pentru un album în variantă vinil lansat de o artistă în 2019. Cântăreţul country Luke Combs şi „What You See Is What You Get” au coborât patru locuri în clasament, după ce albumul a fost vândut în 55.000 de unităţi în a doua săptămână. Rapperul YoungBoy Never Broke Again şi „AI YoungBoy 2” au coborât trei poziţii, până pe şase, cu 44.000 de unităţi vândute în a şasea săptămână de la debut. Cântăreaţa R&B Summer Walker şi „Over It” s-au clasat pe poziţia a şaptea, în coborâre trei locuri, după ce albumul ei de debut a fost vândut în 42.000 de unităţi în a şaptea săptămână de la lansare. Rapperul DaBaby a coborât un loc, până pe opt, după ce „Kirk” a fost vândut în 37.000 de unităţi în a opta săptămână. Cântăreaţa Billie Eilish şi „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” au pierdut o poziţie în top, clasându-se pe nouă, după ce albumul a fost vândut în 35.000 de unităţi în a 34-a săptămână de la debut. Locul al zecelea a fost ocupat de rapperul Kanye West şi „Jesus Is King”, în coborâre patru poziţii. Albumul a fost vândut în 30.000 de unităţi în a patra săptămână de la lansare. Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album).