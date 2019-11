foto | Președintele a îmbrăcat astăzi uniforma militară și a mers la Cahul. La ce eveniment a participat Igor Dodon?

12:00

Tânăra fashionistă Valeria Lungu trebuia să fie măritată deja. Declarația îi aparține mamei sale, cântăreața Victoria Lungu. Tot ea a mai dezvăluit că nu a vorbit cu fiica sa jumătate de an după ce aceasta s-a despărțit de iubitul care urma să-i fie soț. „Eu sunt o mamă care ştie foarte atent s-o ghidez şi … Articolul video | Victoria Lungu dezvăluie că nu a vorbit cu fiica sa jumătate de an: Trebuia să fie măritată deja, nu sunt mândră de ce am făcut apare prima dată în ZUGO.