Cazul Chișinău Arena: Terenurile ar fi ajuns ilegal în proprietate privată

19:30

„Eu, Stegărescu Nicolai, m-am născut pe 1 noiembrie 1934 în comuna Suhuluceni, plasa Telenești, județul Orhei. În anul 1942, am mers la școala din sat și am terminat două clase în limba română. În aprilie 1944, au venit sovieticii și școala s-a închis până la terminarea războiului. În anul 1946, am mers din nou la...