Romanii vor sa afle mai multe despre asigurarile de sanatate

Companiile de asigurari si cele financiare din Marea Britanie au investit cele mai mari sume in solutii de securitate cibernetica, anul trecut, arata o analiza realizata de autoritatile britanice. Astfel, companiile in cauza au investit, in medie, 22.050 de lire sterline in 2018-2019, o crestere de 23% comparativ cu 2017-2018 (17.900 lire sterline), arata The Actuary.