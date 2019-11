/VIDEO/ Spărgea case, în Chișinău. Un bărbat de 42 de ani a ajuns pe mâna poliției

10:30

Inspectoratul General al Poliției se alătură și în acest an Campaniei Internaționale „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, marcată în fiecare an în perioada 25 noiembrie - 10 decembrie și are drept scop creșterea gradului de conștientizare și de a mobiliza societatea pentru a preveni violența, ori datoria noastră este nu doar de a manifesta solidaritate, ci și de a ne intensifica eforturile pentru a găsi soluții și pentru a lua măsuri pentru a opri acest fenomen global, cu un impact negativ asupra vieții și sănătății femeilor și fetelor.