Fost angajat al MAI: Multe materiale privind interceptarea și filarea persoanelor au fost nimicite

Victor Novak ar fi a doua identitate a lui Vlad Plahotniuc, conform surselor reprezentantilor postului de televiziune Jurnal TV. Anuntul a fost facut in cadrul editiei din 25 noiembrie a emisiunii „Secretele puterii”, scrie zdg.md Conform informatiilor Agentiei Servicii Publice, exista doar o persoana cu acest nume. Invitatul emisiunii, Pavel Filip, a mentionat ca nu cunoaste despre cea de-a doua identitate a lui Vlad Plahotniuc. Despre faptul ca fostul lider democrat mai are o cetatenie a declarat deputatul Chiril Motpan saptamana trecuta. Presedintele Comisiei parlamentare securitate nationala, aparare si ordine publica a spus ca documentul ar fi fost obtinut cand in functia […]