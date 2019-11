Adrian Ursu a lansat VIDEOCLIPUL filmat în SUA, pentru piesa „Obsedat”: „Sper să vă placă!”

11:10

Interpreta Victoria Lungu are o relaţie strânsă cu fiica sa Valeria, însă jumătate de an nu au vorbit, din motiv că a despărţit-o de iubit. Ba mai mult, Valeria urma să se căsătorească, informează SHOK.md. „Eu sunt o mamă care ştie foarte atent s-o ghidez şi ea nu simte cum îi schimb drumul. Psihologic eu […]