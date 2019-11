Cât de periculoși sunt sulfații din șampon și de ce e mai bine să îi evităm

12:20

Cel mai probabil este că știi deja care sunt efectele pe care le are fructul minune – avocado. Însă știai ce anume se întâmplă în organismul tău dacă îl mănânci în fiecare zi? Iată 11 beneficii pe care le are acest fruct. Potrivit elle.ro, fructul-minune zis și avocado are nenumărate beneficii atât pentru organismul tău, […]