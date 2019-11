(VIDEO) Chicu: Am putea lua o pauză în colaborarea cu FMI, dacă nu vor da dovadă de flexibilitate

13:20

LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), cea mai mare companie producătoare de bunuri de lux din lume, a decis să cumpere faimosul salon de bijuterii din New York, Tiffany & Co., cu 16,2 miliarde de dolari, adăugând alt brand de lux în portofoliul său care se mândrește deja cu brand-uri ca Louis Vuitton, Christian Dior și […]