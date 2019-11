Jurnalul orei 19, 25 Noiembrie

20:10

In acest an, Primaria Chisinau si Guvernul vor organiza impreuna un singur Targ de Craciun in Piata Marii Adunari Nationale. Anuntul a fost facut de catre primarul Ion Ceban. Totodata, Ceban le-a cerut pretorilor sa amenajeze in fiecare sector cate un pom de Craciun si un loc potrivit pentru distractii.