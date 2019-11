Accident pe strada Uzinelor din Capitală. Două mașini, implicate. Sunt victime

23:20

Charmaine Brooks a aşteptat mai bine de 18 ani să se căsătorească cu bărbatul vieţii sale şi totul doa pentru că avea o singură dorinţă în ziua nunţii: să arate perfect. După ani de zile în care şi-a detestat trupul, cântărind peste 120 de kilograme şi în care a încercat diferite diete şi metode pentru a pierde în greutate, tânăra de 36 de ani, care a devenit între timp şi mama a doi băieţi a reuşit să îşi îndeplinească visul. “Am încredere în mine acum. A fost o vreme când mă uitam al fotografii din vacanţă şi plângeam gândindu-mă că dacă o să mă căsătoresc arătând aşa voi fi hidoasă, mă simţeam rău. Acum abia aştept să mă căsătoresc cu dragostea vieţii mele” a povestit Charmaine. Logodnicul acesteia, Darren Squires, în vârstă de 44 de ani, nu are însă aceeaşi părere. „Este la fel de frumoasă ca în ziua în care am cunoscut-o. Când o voi vedea păşind spre altar, va fi cel mai fericit moment din viaţa mea” a declarat el. Charmaine, care a reuşit în toată această perioadă să dea jos jumătate din greutatea sa, recunoaşte că lupta cu kilogramele a început încă din copilărie. Lupta cu kilogramele, un drum plin de obstacole La vârsta de 12 ani cu greu se putea uita în oglindă şi ajunsese să cântărească atât de mult încât de-abia putea să stea în picioare. Cinci ani mai târziu l-a întâlnit pe Darren, iar în mai puţin de un an legătura dintre ei a devenit atât de puternică încât ştiau că vor rămâne împreună până la adânci bătrâneţi. La scurt timp a rămas însărcinată. “Copilăria mea fusese înconjurată de alcool, droguri, violenţă, iar acum am alături de mine un om superb, care mă iubeşte şi care îmi oferă încredere” a mai spus tânăra. În următorii ani Charmaine şi-a concentrat atenţia asupra vieţii de familie, având grijă de cei doi copii şi lăsând la o parte lupta pentru a scăpa de kilograme. A fost un drum anevoios pentru ea, însă după 18 ani a reuşit să ajungă în punctul în care şi-a dorit. Cu 60 de kilograme în minus, tânăra este pregătită pentru un nou drum, din punct de vedere fizic, căci emoţional, Charmaine recunoaşte că viaţa sa s-a schimbat complet încă din punctul în care şi-a întâlnit logodnicul şi speră ca povestea lor de dragoste şi ambiţia de care a dat dovadă să ofere o învăţătură pentru toate persoanele care se confruntă cu problemele de greutate. “Aveam zero încredere în mine, nu ieşeam din acsă, nu mă machiam. Eram prea mare pentru a mă juca cu copiii, nu puteam sta mai mult de 10 minute în picioare din cauza presiunii pe glezne. Acum sunt însă fericită şi împlinită. Am tot ceea ce îmi doresc” a declarat Charmaine, potrivit Mirror.