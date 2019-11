Comunicarea online, tot mai populară printre politicienii și partidele din R. Moldova

09:30

În Israel, liderul Partidului „Albastru-Alb” i-a cerut sâmbătă premierului în exercițiu Benjamin Netanyahu să demisioneze, la două zile după ce procurorul general al Israelului a recomandat punerea sub acuzare a acestuia în urma unei anchete de corupţie desfăşurată timp de mai mulţi ani. Netanyahu a devenit primul şef de guvern israelian care se confruntă cu o punere sub acuzare.Tot sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Tel Aviv, Gantz a cerut liderilor partidului consevator Likud al lui Netanyahu să fie de acord cu un guvern de unitate națională şi cu un premier rotativ, pentru a evita reluarea, pentru a treia oară în acest an, a alegerilor generale.„Voi fi prim-ministru în primii doi ani", a spus Gantz. Dacă va fi achitat, Netanyahu ar putea să îşi reia după aceea funcţia”.După alegerile repetate din septembrie, nici Netanyahu, nici Benny Gantz nu au reușit să formeze o majoritate parlamentară. În acest moment, parlamentul caută o altă soluție iar în cazul unui eșec, alegerile generale se vor repeta.