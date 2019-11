Pavel Voicu: Aproape o mie de angajați ai MAI au plecat din sistem în doar cinci luni

13:00

Mamicile moderne vor nume de fete la moda in 2019. Numele de fete romanesti au fost inlocuite in ultima vreme de nume cu rezonanta internationala.Iata 20 de nume de fete la moda in 2019.1. OliviaNume ce are la baza substantivul latin olive – maslina.2. EmmaNume de origine germanica, ce se poate traduce prin universal, complet.3. AvaNume de provenienta latina (Avis=pasare). De asemenea, numele este regasit si in limba germana si inseamna dorita.4. SofiaNume de origine greaca (Sophiea), care inseamna intelepciune.5. IzabelaNume de origine ebraica ce provine din Elisabeta care s-ar traduce prin promisiunea lui Dumnezeu.