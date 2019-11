Primarul capitalei a spus că va organiza Târgul de Crăciun împreună cu Guvernul

In acest an, Primaria Chisinau si Guvernul vor organiza impreuna un singur Targ de Craciun in Piata Marii Adunari Nationale. Anuntul a fost facut de catre primarul Ion Ceban. Totodata, Ceban le-a cerut pretorilor sa amenajeze in fiecare sector cate un pom de Craciun si un loc potrivit pentru distractii.

