Opinii: „Dodon îi imită pe anumiți lideri totalitari”

11:50

Peter Michalko, ambasadorul Uniunii Europene pentru R. Moldova a explicat diferența dintre asistența nerambursabilă oferită de UE și creditul de 500 de milioane de dolari promis de Rusia.Ambasadorul UE nu a vrut să comenteze promisiunile rușilor de a oferi credite R. Moldova, deoarece nu are destule informații în acest sens. Totuși, sursa a menționat că aceste creditele tebuie privite întotdeauna prin prisma condițiilor cu care vin.De asemenea, Peter Michalko a explicat că asistența UE este bazată pe granturi. „Acestea nu sunt credite, sunt bani pentru Republica Moldova care sunt folosiți aici pentru a îmbunătăți situația și nu trebuie să fie returnați. Numai pentru perioada 2017-2020 vorbim aici despre mai mult de 420 de milioane de euro” a adăugat oficialul într-un interviu pentru Europa Liberă.Potrivit ambasadorului UE, în perioada 2014-2020 Republica Moldova are dreptul, numai în programe bilaterale, să primească între 610 și 740 de milioane de euro – acestea sunt granturi. „Pe lângă aceasta, mai sunt multe zeci de milioane care vin din programe regionale, programe care sunt pentru Parteneriatul Estic, care sunt pentru dimensiunea dunăreană, dimensiunea Mării Negre – acolo Republica Moldova participă cu drepturi egale, inclusiv la capitolul finanțare; prin programe de cooperare transfrontalieră cu România, care este sursa a multe milioane de euro care pot fi folosite pentru infrastructură, pentru alte proiecte importante. Deci, eu cred că aceste lucruri nu sunt comparabile, pentru că vorbim aici despre granturi”, a declarat Peter Michalko.El a mai specificat că pe lângă aceste resurse, mai este și dimensiunea care vine prin Banca Europeană de Investiții – acolo pot fi oferite finanțări inclusiv sub formă de credite, dar care de obicei sunt legate și de granturi care vin. „Deci nu este un credit obișnuit, și acolo sunt beneficii foarte prielnice pentru Republica Moldova. Și acolo sunt, la fel, sute și sute de milioane de euro care sunt disponibile. Și, în plus la această asistență, vine și oferta noastră de susținere pentru reforme și standarde care pot fi atinse și care deschid Europa și piața globală pentru Republica Moldova. Deci, noi susținem, dacă doriți, și un software de calitate care, dacă este folosit, este sursa de modernizare a țării la nivel de primă ligă în ceea ce privește standardele globale,”a conchis ambasadorul UE pentru R. Moldova.Amintim că, săptămâna trecută, la revenirea din vizita oficială de la Moscova, premierul Ion Chicu a anunțat că a ajuns la un acord de principiu cu partea rusă privind acordarea unui credit de 500 de milioane de dolari pentru Republica Moldova. Iar șeful statului, Igor Dodon a declarat că prima tranșă din împrumut va fi de 300 de milioane de dolari.Mai mulți experți de la Chișinău au privit cu scepticism această inițiativă Moscovei, specificând că Rusia nu are bani de dat, problemele sale fiind prea grave după anexarea Crimeei.