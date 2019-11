A fost desemnat fotbalistul anului 2019 în R. Moldova

17:30

Este un an special pentru orașul francez, are loc prima comemorare a atentatului în care au fost uciși cinci oameni anul trecut. Iubitorii Crăciunului au sfidat terorismul și nu au ezitat să se strângă însă în piața din centrul orașului. Viața revine la normal la Strasbourg, chiar dacă asta înseamnă dispozitive de securitate sporite, relatează DIGI24. Bradul de peste 30 de metri nu este singura vedetă a târgului de Crăciun de la Strasbourg. Sunt sute de kilometri de ghirlande luminoase, și mai mult de 500 de căsuțe care vând de toate, de la îmbrăcăminte și decorațiuni, până la delicioasele produse locale sau internațioanle. Pentru că, la Strasbourg, în fiecare an este invitată de onoare o țară, anul acesta Libanul aduce tot ce are mai bun în materie de gastronomie. Și atunci când nu poți merge tu la târgul de Crăciun, vine târgul la tine. Cel puțin așa s-au gândit organizatorii, atunci când au început să organizeze mini târguri de Crăciun în metropolele lumii. După Tokyo și Moscova, anul acesta o variantă restrânsă a magiei europene a Crăciunului trece oceanul, la New York. Peste două milioane de oameni sunt așteptați doar la târgul de Craciun de la Strasbourg, care a ajuns la ediția cu numărul 450. Târgul de la Strasbourg nu este însă cel mai vechi din Europa. Primul eveniment atestat istoric a fost organizat la Dresda și datează de acum 585 de ani. Milioane de oameni, din întreaga lume, merg în capitala regilor Saxoniei. Copiii sunt cei mai fascinați de Târgul de Crăciun din Dresda, pentru că pot fi cumparate o mulțime de jucării tradiționale, din lemn. Iar pasionații de prăjituri pot afla acolo secretele confecționării marțipanului. De altfel, una dintre principalele atracții ale târgului este o prăjitură tradițională, făcută cu marțipan și fructe confiate. Nici lichiorul de ouă sau vinul fiert nu sunt ocolite de către vizitatorii târgului, deschis în fiecare an până în ajunul Crăciunului. Târgul de Crăciun de la Tallin, din Estonia, a fost votat cel mai frumos din lume anul trecut. Îl face special amplasarea sa în centrul istoric al capitalei estoniene, dar și bradul care domină peisajul. Se spune că Tallinul a fost primul oraș european în care a fost împodobit un brad de Crăciun în zona centrală. Tallinul își dispută recordul de longevitate al tradiției bradului cu capitala letoniană Riga. Un lucru e sigur, tradiția este luată în cel mai serios mod posibil și, an de an, este făcut casting pentru pomul care merită să împodobească Piața de Crăciun. Magia sărbătorilor începe în capitala Letoniei încă din noiembrie, an de an și durează până în ianurie. Viena este, pe bună dreptate, numită capitala târgurilor de Crăciun. Mai mult de 20 de evenimente dedicate Crăciunului au loc în fiecare an în capitala austriacă. Cel mai mare târg este cel din piața orașului, unde peste 150 de standuri servesc de la băuturi tradiționale de Crăciun până la clasicii cârnați austrieci. Există un patinoar imens pentru iubitorii acestui sport de iarnă și plimbări cu renii pentru copii. Cunoscătorii spun însă că pentru a simți cu adevărat sărbătorile vieneze sunt recomandate vizitele într-unul dintre târgurile de cartier. Sunt străduțe întregi împodobite și care oferă bunătăți, în compania localnicilor. Trei milioane de oameni vizitează an de an Viena, special pentru târgurile de Crăciun. Anul acesta, feeria vieneză va dura până în ajunul Crăciunului. La Budapesta, în toate cele 23 de sectoare ale capitalei Ungariei sunt organizate târguri de Crăciun, iar cel mai spectaculos dintre ele este amplasat în faţa bazilicii Sfântul Ştefan. Pe lângă tradiţionalul vin fiert, langoş şi alte mâncăruri tradiţionale ungureşti, vizitatorii au la dispoziţie şi un mic patinoar, deschis seara. În timpul zilei, pot cutreiera prin mulţimea de tarabe, unde în mod sigur pot găsi cadouri pentru cei dragi, printre suveniruri şi antichităţi. Situat chiar în centrul oraşului, târgul de Crăciun de la Bazilică poate fi un excelent punct de plecare pentru cei care doresc să viziteze şi alte puncte de atracţie ale Budapestei. Totul se află la o distanţă de 10, cel mult 15 minute de mers pe jos. Organizatorii se mândresc şi cu un premiu obţinut pe baza voturilor vizitatorilor unui site de turism cunoscut. Peste 200 de mii de turişti din 100 de ţări au votat anul trecut târgul de la Bazilica din Budapesta ca fiind al doilea cel mai frumos din Europa, după cel din Tallinn, Estonia.