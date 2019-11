Studiu șocant în România. Câți elevi preferă manelele?! Cifrele sunt amețitoare

07:50

Vremea e încă frumoasă pentru perioada asta din an și poate că nu te-ai grăbit deja să-ți montezi anvelopele de iarnă. Dar, după ce o faci, ar fi bine să știi și câteva trucuri legate de pornirea motorului în anotimpul rece. Ca să n-ai probleme.În caz că nu știai mașina ta și motorul se comportă altfel la temperaturi sub zero grade. Uleiul, de exemplu, nu mai are aceeași vâscozitate, piesele „joacă" mai tare și, din acest motiv, gradul de uzură e mai mare. D-asta faci revizia de primăvară. Ca să vezi ce trebuie să schimbi după iarna care a trecut."Tocmai de aceea este indicat să lăsăm maşina la relanti câteva minute să se încălzească, micşorând astfel stresul asupra pieselor interne şi permiţând uleiului să-şi recâştige vâscozitatea pentru a lubrifia piesele. Dacă punem maşina în mişcare cu motorul îngheţat, vom crea un stres suplimentar pe unele piese metalice care nu au lubrifiere şi, în timp, acestea se vor uza", spune Florin Marin Bogdan, şef de lucrări la Facultatea de Inginerie din Galaţi pentru Adevărul