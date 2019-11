Astăzi în Moldova și în lume

12:20

Ministrul român al mediului a estimat la 20 de milioane de metri cubi pe an, volum de lemn obținut din tăierile ilegale. Costel Alexe a precizat vineri că în total, ȋntr-un an, se taie aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn și s-a declarat „șocat” de faptul că mai bine de jumătate provin din tăieri ilegale, în mare parte din pădurile proprietate privată, relatează Hotnews.Cifrele se bazează pe raportul Inventarului Forestier Naţional. La începutul lui noiembrie, la București și în alte orașe din România au avut loc un protest împotriva defrișărilor ilegale, la care au participat mii de oameni.Potrivit datelor furnizate de Greenpeace România, din 2005 și până azi au mai rămas sub jumătate din cele 250.000 de hectare de păduri primare, estimate acum 14 ani, care reprezintă ca 60% din pădurile virgine europene. Din cele 120.000 de hectare de păduri virgine care au mai rămas în României, doar 30.000 de hectare se află sub protecție strictă.