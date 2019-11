Până la această oră, în R. Moldova au votat 47714 de cetățeni români. Iată cele mai active raioane

09:30

La Strasbourg, oraș numit capitala Crăciunului, a fost deschis oficialul târgul care animă orașul alsacian an de an. Mii de oameni au fost în piața Kleber din centrul orașului, pentru a participa la aprinderea luminițelor din bradul de Crăciun. Este un an special pentru orașul francez, are loc prima comemorare a atentatului în care au fost uciși cinci oameni anul trecut. Iubitorii Crăciunului au sfidat terorismul și nu au ezitat să se strângă însă în piața din centrul orașului. Viața revine la normal la Strasbourg, chiar dacă asta înseamnă dispozitive de securitate sporite, scrie digi24.