Klaus Iohannis: ,,Noi suntem în continuare frați și sprijinim R. Moldova”

15:40

Analistul Ion Tăbârță este de părerea că Federația Rusă nu are potențialul economic pentru a oferi credite R. Moldova. Sursa a comentat pentru deschide.md intenția Rusiei de a oferi un posibil credit de 500 de milioane de dolari pentru Republica Moldova.„Trebuie să începem de la faptul că Federația Rusă nu are potențialul economic să dea bani. Știm foarte bine că Federația Rusă are propriile probleme financiare și economice, are de soluționat problema sancțiunilor, probleme din exterior, după evenimentele din Ucraina din 2014”, a comentat Ion Tăbârță.Totuși, în cazul în care Rusia va oferi acești bani, sursa atenționează autoritățiele de la Chișinău să fie foarte atente la forma și condițiile acestui credit . „Trebuie să vedem, care va fi forma acestor bani, când și cum vor ajunge? Vor fi bani cash, sau bani promiși din anumite vânzări? Asta ar fi prima parte. A doua parte ar fi condițiile. Trebuie de văzut care este rata dobânzii pentru acest credit. Nouă ni se pot da bani, însă pe urmă putem deveni dependenți economic de Federația Rusă. Noi și așa avem o problemă cu Rusia, cu Gazprom-ul, cu banii pe care ar trebui să-i plătească pentru gaz cei din regiunea transnistreană. Federația Rusă pune în contul R. Moldova gazul consumat de regiunea transnistreană”, a adăugat analistul.Expertul a făcut o comparație cu creditele pe care le primește R. Moldova din România, acestea având 1,5% rata dobânzii, condiții foarte avantajoase, pe o perioadă de 10 ani, iar un credit din Rusia, este mai greu de suportat.Analistul s-a referit și la vizita de ieri a premierului Ion Chicu, în cadrul căreia acesta a discutat cu premierul rus, Dmitrii Medvedev, despre cooperarea economică.„Această întâlnire era pregătită din timp, atât de factorul politic din R. Moldova, dar și din Federația Rusă. Mult anunțata vizită a premierului Maia Sandu era amânată din varii motive, probabil deja Moscova cu Dodon convenise căderea Guvernului și, pur și simplu, așteptau momentul ca Maia Sandu să cadă și să fie investit prim-ministru Ion Chicu și prima vizită să fie în Federația Rusă. Deși se spune că are un caracter economic această vizită, mai degrabă, pe lângă aspectele economice, este clar că această vizită are un caracter strict politic”, a conchis Ion Tăbârță.Amintim că, președintele prorus Igor Dodon a anunțat ieri că Rusia ar putea oferi Republicii Moldova un credit în valoare de 500 de milioane de dolari pentru implementarea proiectelor de infrastructură.