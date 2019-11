Incident șocant într-o secție de votare! Un bărbat a murit în timpul votului la prezidențiale

09:20

Exista multa putere in a-ti gasi sensul propriei experiente in viata iar Soarele in Sagetator stie acest lucru. Daca adaugam o doza de autenticitate si curaj, gratie lui Chiron in Berbec, inseamna ca este timpul ca vechi rani sa se vindece. Este vremea pentru o noua perspectiva pe o tema ce pana acum durea. Cineva te poate ajuta in calatoria ta de descoperire si vei simti caldura sufleteasca si recunostinta pentru aceasta sustinere.Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Astazi vei avea o oarecare schimbare de abordare in relatii. Daca in trecut te bazai mult pe emotii si sentimente, acum poti decide ca iti este mai bine sa incerci sa fii mai rational. Daca la prima vedere poti crede ca aceasta schimbare de atitudine te priveaza de fericire, de fapt vei vedea ca duce la relatii mai puternice si stabile pentru ca eliberezi oamenii de presiunea emotiilor tale si esti mai detasat si lucid in toate aspectele.