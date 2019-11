Aura anunță contramandarea concertului ei din decembrie: “M-am pomenit într-un moment dificil”

13:30

Natalia Trofim activează în domeniul finanțelor de când se știe. Cele mai multe bucurii însă și cea mai mare satisfacție i-o aduc cei doi copii și nepoții. A profitat de culorile toamnei ca să ne ofere imagini feerice, iar drept mesaj ne spune ce așteptări are de la viața sa într-un an. „Nu am stat […]