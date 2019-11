HOROSCOP: Află ce îți rezervă astrele, azi, 24 noiembrie

08:45

Evenimente 1227: Marele Duce al Poloniei Leszek I cel Alb este asasinat în timpul unui congres al Ducelui Gąsawa. 1473: Ștefan cel Mare cucerește Cetatea Dâmboviței (Bucureștilor). 1642: Abel Tasman este primul european care descoperă insula Van Diemen's Land (mai târziu numită Tasmania). 1700: Ludovic al XIV-lea al Franței îl proclamă pe nepotul său Filip de Anjou drept rege al Spaniei, provocând astfel Războiul pentru succesiunea spaniolă. 1843: Mihail Kogălniceanu a rostit memorabilul „Cuvânt de deschidere al celui dintâi curs de istorie națională” la Academia Mihăileană din Iași, în care definește istoria și rolul ei în cristalizarea conștiinței naționale. 1859: A fost publicată „Originea speciilor” controversata lucrare a naturalistului englez Charles Robert Darwin (1809-1882). 1874: Americanul Joseph Farwell Glidden a inventat sârma ghimpată. 1879: Italia a recunoscut independența României. S-au stabilit relațiile diplomatice dintre cele doua state (24 nov./6 dec.). 1919: Coalizarea Partidului Național Român, Partidului Țărănesc, Partidului Naționalist–Democrat, Partidului Țărănesc din Basarabia și a altor grupări mici în „Blocul Parlamentar democratic”. 1927: Este numit în funcția de șef al PNL Vintilă I. C. Brătianu, după moartea lui Ion I.C. Brătianu. 1963: Lee Harvey Oswald, asasinul președintelui Kennedy, este ucis de Jack Ruby, proprietar al unui club de noapte. 1970: Vizita oficială în Marea Britanie a președintelui Consiliului de miniștri, I.Gh. Maurer; este primit de regina Elisabeta a II-a și poartă convorbiri cu primul ministrul Harold Wilson. 1974: Sunt descoperite în Etiopia fosilele unei femei preistorice (Australopithecus afarensis), botezate „Lucy” (după piesa „Lucy in the Sky with Diamonds” a trupei The Beatles), despre care se crede că face parte dintre strămoșii omului. 1989: În ciuda evenimentelor din țările vecine, Nicolae Ceaușescu este reales, cu unanimitate de voturi, în funcția de secretar general al PCR. 1989: Revoluția de Catifea: Secretarul general al Partidului Comunist Cehoslovac, Miloš Jakeš, demisionează. 2000: Se lansează consola de jocuri video Sony PlayStation 2 în Europa. 2005: Finala concursului european „eEurope Awards”, organizat de Institutul European pentru Administrație Publică, la care participă și România cu proiectul „www.e-licitație.ro”. (Marea Britanie, Manchester, 24-25). Nașteri 1394: Charles d'Orléans, Duce de Orléans, poet francez (d. 1465) 1615: Philip Wilhelm, Elector Palatin (d. 1690) 1632: Baruch Spinoza, filozof olandez (d. 1677) 1655: Carol al XI-lea, rege al Suediei (d. 1697) 1700: Johann Bernhard Bach, compozitor german (d. 1743) 1713: Laurence Sterne, scriitor englez (d. 1768) 1724: Maria Amalia de Saxonia, soția regelui Carol al III-lea al Spaniei (d. 1760) 1731: Maria Fortunata d'Este, Prințesă Conti (d. 1803) 1745: Maria Louisa a Spaniei, soția lui Leopold al II-lea, Împărat Roman (d. 1792) 1784: Zachary Taylor, om politic american, al 12-lea președinte al Statelor Unite (d. 1850) 1806: William Webb Ellis, cleric anglican, acreditat drept inventatorul rugbiului (d. 1872) 1808: Alphonse Karr, jurnalist francez, scriitor și satiric (d.1890) 1826: Carlo Collodi, scriitor italian, creatorul lui Pinocchio (d. 1890) 1848: Lilli Lehmann, soprană germană (d. 1929) 1849: Frances Eliza Burnett, autor britanic-american (d. 1924) 1858: Marie Bashkirtseff, pictor rus, scriitor și filozof (d. 1884) 1864: Henri de Toulouse-Lautrec, pictor francez (d. 1901) 1868: Scott Joplin, pianist american (d. 1917) 1870: Vittorio Emanuele, Conte de Torino (d. 1946) 1876: Hideyo Noguchi, medic bacteriolog japonez (d. 1928) 1877: Marele Duce Boris Vladimirovici al Rusiei, verișor primar al Țarului Nicolae al II-lea (d. 1943) 1887: Erich von Manstein, general german (d. 1973) 1891: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, poetă și autoare dramatică poloneză (d. 1945) 1906: Alfred Kittner, poet german (d. 1991) 1911: Erik Bergman, compozitor finlandez (d. 2006) 1912: Francis Durbridge, scriitor britanic (d. 1998) 1912: Victor Iliu, regizor și actor român de film (d. 1968) 1913: Geraldine Fitzgerald, actriță americană de origine irlandeză (d. 2005) 1914: Agostino Casaroli, cardinal italian (d. 1998) 1914: Lynn Chadwick, sculptor britanic (d.2003) 1916: Forrest J. Ackerman, editor american (d. 2008) 1925: Simon van der Meer, fizician olandez (d. 2011) 1926: Tsung-Dao Lee, fizician chinez, laureat Nobel 1934: Alfred Schnittke, compozitor rus (d. 1998) 1938: Oscar Robertson, baschetbalist american 1941: Pete Best, primul baterist al trupei The Beatles 1941: Gary Boyle, chitarist britanic 1941: Emil Hossu, actor român de teatru și film (d. 2012) 1954: Emir Kusturica, regizor de film iugoslav Decese 1518: Vannozza dei Cattanei, amanta cardinalului Rodrigo Borgia, viitorul Papă Alexandru al VI-lea (n. 1442) 1715: Hedwig Eleonora de Holstein-Gottorp, regină consort a Suediei (n. 1636) 1724: Ernst Ludwig I, Duce de Saxa-Meiningen (n. 1672) 1741: Ulrica Eleonora a Suediei, regină a Suediei (n. 1688) 1785: Frederica de Württemberg (n. 1765) 1848: William Lamb, Viconte de Melbourne, prim ministru al Marii Britanii (n. 1779) 1916: Prințesa Adelheid-Marie de Anhalt-Dessau, Mare Ducesă de Luxemburg (n. 1833) 1920: Alexandru Macedonski, poet român (n. 1854) 1927: Ion I. C. Brătianu, om politic, președinte al Partidului Național Liberal, de mai multe ori ministru și prim-ministru liberal, de numele căruia se leagă războiul pentru întregirea națională, Unirea de la 1918, Constituția României din 1923 ș.a. (n. 1864) 1929: Georges Clemenceau, politician francez, prim-ministru al Franței (n. 1841) 1938: Prințul Johann Georg al Saxoniei (n. 1869) 1957: Diego Rivera, pictor mexican, comunist activist și soțul pictoriței Frida Kahlo (n. 1886) 1960: Marea Ducesă Olga Alexandrovna a Rusiei, sora țarului Nicolae al II-lea (n. 1882) 1991: Freddie Mercury, liderul grupului de muzică rock Queen (n. 1946) Sărbători Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei; Sf. Petru, Episcopul Alexandriei (calendar creștin-ortodox) Sfinții Martiri din Vietnam (calendar romano-catolic) Sfântul Clemente; Sfântul Petru (calendar greco-catolic) 2005 - SUA - Ziua Recunoștinței (Thanksgiving Day)