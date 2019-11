„Comoară secretă” a extremiştilor austrieci. Locul bizar unde ţineau lingouri de aur

07:40

Mai mulți migranți s-au ascuns în bordul unei mașini și în spatele scaunelor pentru a intra în Europa, din Africa de Nord. Migranții au fost găsiți de către autoritățile spaniole, în timp ce încercau să treacă granița, scrie Daily Mail. Polițiștii au oprit mașina pentru un control de rutină, iar când și-au dat seama că este ceva în neregulă, au decis să inspecteze mai bine autoturismul. Ei au folosit un dispozitiv care depista bătăile inimii. Migrants are found hiding in a GLOVE box and under the back seats of a car in a bid to enter Europe https://t.co/K9lxTxquH6— Daily Mail Online (@MailOnline) November 21, 2019 Migranții erau atât de înghesuiți, încât poliția a fost nevoită să taie bucăți din mașină pentru a-i elibera. La scurt timp au primit îngrijiri medicale, din cauză că erau deshidratați și amorțiți. În urma descoperirii, șoferul autovehiculului a fost arestat, fiind bănuit de trafic de persoane, iar migranții au fost duși într-un centru de detenție.