Mănânci iaurt pe stomacul gol? E total nesănătos! 7 alimente interzise dimineaţa, la micul dejun

Berbec Va fi o zi placuta, mai ales ca vine dupa o alta mai putin reusita. Va veti simti stapani pe voi insiva si increzatori in propriile forte, iar acest lucru va va fi sprijin de nadejde in tot ceea ce veti intreprinde astazi. Nu exagerati insa, trecand pe panta nechibzuintei, uitand a va pastra realisti si obiectivi. In acest fel nu veti reusi decat sa va cauzati probleme de care chiar nu aveti nevoie ...