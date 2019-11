Valul moldovenilor plecati la munca in Italia a fost inlocuit cu avantul italienilor de a ne cuceri cu bucatele lor traditionale, aici, acasa. In Saptamana Bucatariei Italiene in lume, la Chisinau au fost organizate o serie de evenimente, la care vedete au fost pastele, pizza, dar si alte delicii - VIDEO

