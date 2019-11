Igor Dodon spune că cetățenii R. Moldova nu vor achita datoria regiunii transnistrene la gaze

09:50

Valentina Ursu a discutat cu Ștefan Gligor, jurist și activist civic, despre urmările celei mai recente schimbări de guvern pentru reforma justiției din R. Moldova. Europa Liberă: Alt guvern, aceeași reformă în justiție trebuie promovată. Ce șansă e să aibă finalitate o asemenea reformă atât de necesară, cerută de cetățeni și de partenerii din exterior?Ștefan Gligor: „Deja există premisele necesare ca să tragem o concluzie cu privire la caracterul viitoarei reforme: va fi o reformă comodă pentru actualul sistem și care nu va schimba nimic major în acest sistem. Fadei Nagacevschi, noul ministru al justiției, vorbește despre faptul că evaluarea judecătorilor, procurorilor trebuie să fie făcută în conformitate cu cadrul actual, adică de Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor. Or, aceste instituții trebuia să fie primele evaluate de către comisia externă, comisia din afara cadrului existent, pentru că sursa problemelor sistemului judecătoresc, a procuraturii sunt anume Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Iar Fadei Nagacevschi vrea să facă evaluarea prin intermediul Consiliului Superior al Procurorilor și Consiliului Superior al Magistraturii. Cu alte cuvinte, d-lui vrea ca albinele să lupte cu mierea, un lucru pe cât de ipocrit, pe atât de superficial. Și pentru mine totul, de fapt, este clar deja, având această fundație pe care încearcă să ne-o argumenteze, ca fiind una neadecvată și neproporțională problemei.”Sursa problemelor sistemului judecătoresc, a procuraturii sunt anume Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor... Europa Liberă: Trenarea unei adevărate, veritabile reforme a justiției încotro duce Moldova? Ștefan Gligor: „În cel mai bun caz, rămânem unde suntem, cu procurori corupți, cu judecători corupți, cu Consiliul Superior al Magistraturii, care este unul compromis, cu un Consiliu Superior al Procurorilor, care este unul compromis, cu o adunare generală a judecătorilor, asupra căreia sunt exercitate presiuni politice și influențe politice, din câte înțelegem, din partea lui Igor Dodon și a apropiaților săi, așa cum, de fapt, a existat această bănuială în spațiul public cu privire la tentativele de organizare a adunării generale a judecătorilor ș.a.m.d.”Europa Liberă: Igor Dodon și șeful executivului spun că prioritatea priorităților rămâne reforma justiției și că nu ar avea interes ca această justiție să fie la cheremul politicului.Ștefan Gligor: „Atunci de ce formula propusă este una lipsită de temei și logică? Cum poate Consiliul Superior al Magistraturii să se autoevalueze? Este lipsită de logică elementară această argumentare și această linie generală de reformă. De principiu, totul îmi este clar, acești oameni nu au de gând să schimbe nimic, ei vor mima procese în speranța că Uniunea Europeană le va da fonduri de care noi avem nevoie atât de mult, exact cum a făcut-o și PD-ul. PD-ul la fel în faza inițială spera că va reuși să convingă Uniunea Europeană de sinceritatea reformelor sale, însă nu poți să convingi Uniunea Europeană de sinceritate în momentul în care tu dai jos unicul guvern în care Uniunea Europeană în ultimii cinci ani a avut încredere. Deci, trebuie să fii absolut ipocrit ca să crezi într-un astfel de lucru, de asta nu au decât să mimeze, iar noi vom fi acei care vom supraveghea acest proces și-l vom divulga.”Europa Liberă: Miza alegerii procurorului general e aceeași care era și pe timpul Guvernului Sandu?Ștefan Gligor: „Maia Sandu a înțeles și Ministerul Justiției a înțeles că, de fapt, în urma acestui concurs, organizat atât de nefast, socialiștii puneau mâna pe Procuratura Generală în persoana procurorului general și că Consiliul Superior al Procurorilor era gata să aleagă, din această listă de patru, procurorul cel mai comod pentru Partidul Socialiștilor.”Europa Liberă: Dar nu se exagerează prea mult atunci când se crede că doar procurorul general rămâne a fi figura cea mai importantă pentru a schimba radical situația din sistem?Ștefan Gligor: „Acei care cunosc modul de funcționare a procuraturii, a procuraturilor teritoriale și procuraturilor specializate înțeleg cât este de puternică figura procurorului general și odată ce acest procuror general comod va avea și susținerea Consiliului Superior al Procurorilor, această figură poate fi una extrem de influentă. Adevărul este că, dacă ajungea cumva, printr-un miracol, un procuror incomod pentru Consiliul Superior al Procurorilor, dacă se reușea prin majorarea numărului membrilor să se creeze o nouă majoritate, atunci sunt sigur că acest nou procuror, cine o fi el, Vladislav Gribincea, eu sau altă persoană nedorită de Consiliul Superior al Procurorilor, atunci acest CSP cu certitudine avea să ne creeze tot felul de piedici. Acum, odată ce Consiliul Superior al Procurorilor va avea posibilitatea să-și aleagă procurorul pe care și-l dorește sistemul și politicul, și Partidul Socialiștilor, și venind din sistem, în acest caz impactul va fi unul foarte mare. Cu alte cuvinte, sistemul se va autoconserva, în cel mai bun caz, iar în cel mai rău, de fapt, va exercita o influență și mai proastă asupra procurorilor și asupra mediului de afaceri, și asupra cetățenilor. Noi știm foarte bine că oamenii de afaceri pleacă din Republica Moldova din cauza atacurilor Procuraturii specializate (PCCOCS) și a Procuraturii Anticorupție. Există foarte mulți oameni care au pătimit în urma activității acestor procuraturi specializate și care au renunțat la această țară și investițiile în această țară din cauza lor. De aceea, aceste procuraturi trebuie lichidate, iar activitatea lor trebuie investigată, în special în ultimii cinci ani. În schimb, trebuie creată o Procuratură Anticorupție nouă, de la zero, și totul pornit de la început.”Trebuie creată o Procuratură Anticorupție nouă, de la zero, și totul pornit de la început... Europa Liberă: Șeful statului, Igor Dodon, și Cabinetul de miniștri Chicu iau în calcul și consecințele care ar putea să vină după o promovare a reformei nu întocmai așa cum se cere, iarăși zic, de cetățeni și de cei din exterior?Ștefan Gligor: „Ei deja și-au asumat toate consecințele în sensul sistării asistenței macrofinanciare. Din câte înțeleg, această asistență va fi sistată și se va aplica în viitor formula pe care o aplicau și Partidului Democrat, de finanțare directă a unor proiecte cu impact direct asupra cetățenilor, și nu prin intermediul guvernului. De asta, dl Chicu caută surse alternative. Ei erau perfect conștienți de faptul că nu vor veni banii și că cetățenii vor suferi și nu le-a păsat o secundă de interesul cetățenilor. Tot ce au vrut a fost să obțină 100% de control asupra instituțiilor statului, lucru pe care l-au făcut, scuipând în interesul cetățeanului. De asta caută bani la ruși, nu din alte considerente. Ei înțeleg că din Vest bani vor avea puțini. Programele sociale pe care le-a lansat acest Chicu împreună cu Dodon sunt programe pe banii identificați și livrați în buget de Maia Sandu. Și cu atât mai ipocriți, mai ridicoli și mincinoși sunt când spun că în week-end au identificat surse; sursele nu se identifică în week-end, ele se acumulează. Și dl Chicu, ca fost ministru al finanțelor al dlui Filip și al dlui Plahotniuc, știe foarte bine acest lucru. Și dl Dodon, ca fost ministru al economiei, la fel cunoaște acest lucru. De aceea, acesta este un fel de circ ieftin pentru electoratul lor credul, acea parte care este credulă, dar sunt sigur că foarte mulți oameni se clarifică tot mai bine. Partidul Socialiștilor a trădat mandatul dat de cetățeni de deoligarhizare a țării. Ei i-au trădat pe față pe propriii alegători și au făcut o coaliție cu Partidul Democrat, pe care Partidul Socialiștilor trebuia să deoligarhizare țara și să-i tragă la răspundere penală.Este un fel de circ ieftin pentru electoratul lor credul... Partidul Socialiștilor a făcut coaliție deschisă cu acei oameni pe care trebuiau să-i investigheze și să-i tragă la răspundere penală pentru uzurparea puterii în stat. De aceea, Partidul Socialiștilor este complicele Partidului Democrat în episodul precedent de uzurpare a puterii în stat și în episodul actual, care deja conține elemente de uzurpare prin trădare, inclusiv. Noi vorbim astăzi despre o situație foarte clară – noi avem o coaliție PDM-PSRM și toată răspunderea pentru această coaliție îi aparține lui Igor Dodon, care a fost prea laș ca s-o lase pe Maia Sandu să ducă reforma justiției până la urmă, pentru că s-a temut foarte mult că va ajunge el la închisoare sau asociații lui la închisoare în urma acestei reforme. De asta a preferat - întru păstrarea propriului interes și a interesului asociaților săi cei mai apropiați - să răstoarne, să dea foc acestei țări, scuipând în restabilirea relațiilor cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite ale Americii, cu Banca Mondială, cu Fondul Monetar Internațional și să dea jos respectivul guvern pentru a-și asigura interesele lui personale în detrimentul a trei milioane de persoane. Și eu mă întreb: de câte ori Igor Dodon trebuie să trădeze cetățenii acestei țări de dragul propriei securități și a veniturilor sale ca cetățenii Republicii Moldova să nu mai voteze un astfel de politician?”Europa Liberă: Dvs. reprezentați societatea civilă, care într-un grup restrâns ați insistat foarte mult și dvs. pe acest parteneriat PSRM-ACUM. Vă presărați cenușă pe creștet?Ștefan Gligor: „Eu am promovat un scenariu, împreună cu colegii mei din Art. 2, de creare a unei coaliții temporare PSRM-ACUM pentru schimbarea sistemului electoral, schimbarea componenței Comisiei Electorale Centrale, schimbarea componenței Consiliului Audiovizualului și stabilirea datei unor alegeri anticipate în baza sistemului proporțional. Eu nu le-am zis să facă coaliție de 3 ani și jumătate, scenariul de bază pe care l-am promovat era pregătirea alegerilor anticipate, după modificarea sistemului electoral și curățarea primară a instituțiilor. Se putea funcționa în baza interimatelor, nu trebuia numaidecât de numit directori permanenți.”Scenariul de bază pe care l-am promovat era pregătirea alegerilor anticipate, după modificarea sistemului electoral și curățarea primară a instituțiilor... Europa Liberă: Dar știați prea bine că alegeri parlamentare de două ori în același an nu se organizează?...Ștefan Gligor: „O clipă... Nu mă interesează același an. Se putea din start de creat un acord politic pentru următorul an între aceste două componente care au anumite scopuri. De fapt, acel acord a și fost semnat, doar că, în loc să mergem spre niște alegeri anticipate în baza sistemului proporțional, s-a mers pe o formulă de guvernare. Acest lucru în momentul în care ar fi fost reglementat din start ar fi evitat aceste tensiuni, pentru că reforma fundamentală a justiției avea să fie făcută după alegerile anticipate, în momentul în care se obținea o majoritate parlamentară. Eu și colegii mei, care ne-am luat o țară în cap pe 25 februarie nu am știut cum să mai influențăm lucrurile ca politicienii noștri să gândească în anticiparea riscurilor, ca ei să înțeleagă că analiza trebuie să stea la baza deciziilor lor, nu sentimentele, aparențele și ceea ce le place lor să facă sau confortul lor. Eu am promovat un scenariu care ducea la alegeri anticipate și exprimarea suveranității într-un mod credibil al cetățenilor noștri. Nu s-a reușit acest lucru și asta este ceea ce trebuie să cerem de acum înainte – alegeri anticipate în baza sistemului proporțional cu toată lumea cu ochii pe aceste alegeri, ca să nu se fraudeze și să vedem cine are mandatul poporului pentru guvernarea acestei țări. Este clar că Partidul Democrat categoric nu va vrea să meargă la alegeri anticipate, pentru că ei vor ieși cu 50% mai puține mandate, deci în loc de 30 de mandate vor avea 15, în cel mai bun caz, și ei vor fi împotriva unui astfel de scenariu. Nu exclud că, într-un anumit moment, Igor Dodon se va considera pe val și va vrea să sincronizeze parlamentarele anticipate împreună cu prezidențialele, în toamna anului 2020. Și atunci, trebuie să fim gata ca societate să dăm o bătălie. Acest om ne-a trădat pe noi, pe fiecare dintre noi, și noi trebuie să îi arătăm locul în istorie.”Europa Liberă: V-a surprins declarația făcută de vicepremierul rus Kozak, care zicea că el ar fi rămas surprins că a durat atât de mult această majoritate parlamentară? Ștefan Gligor: „Eu cred că dl Kozak este un om abil în a spune altceva decât ceea ce crede. Și nu știu de ce aș comenta. Era clar din start că rușii caută să-și facă interesul. Întrebarea este: cât de abil, inteligent și capabil ești tu, politicianul Republicii Moldova, ca să folosești interesul rușilor în interesul cetățenilor tăi, cât de capabil ești tu din punct de vedere analitic?”Europa Liberă: L-a folosit Igor Dodon.Ștefan Gligor: „Exact! Dar pe mine mă interesează de ce n-a fost folosită această situație de alți politicieni, pe care noi îi credem integri și credibili. Deci, politicul nu este finit, tu nu poți la un moment dat să ajungi în fotoliu, să tragi linia și să spui: „Gata, m-am așezat în fotoliu, totul este bine”. Trebuie să gândești în continuare în mod analitic, trebuie să ai strategia ta, trebuie să ai finalitatea ta. Dacă în Blocul ACUM s-a crezut că ei vor putea să stea 3 ani și jumătate, mie îmi pare rău...”Europa Liberă: La guvernare?Cei care au fost la guvernare trebuie să-și asume responsabilitatea parțială pentru acest eșec... Ștefan Gligor: „Evident. Acest mandat trebuia folosit pentru restartare. Restartarea însemna alegeri anticipate. Eu înțeleg că toată lumea a obosit de alegeri, dar nu există altă soluție. Și la general, oameni buni, nu există soluții ușoare! Construcția statelor este o luptă continuă și în momentul în care tu te pui pe tânjală sau pe-o ureche și-ți pare că ai ajuns la final, să știi că în acest moment altcineva îți va lua puterea și te va da cu capul de asfalt. Noi trebuie să fim vigilenți, să știm care este interesul nostru și să avem o strategie clară pe care s-o urmăm. Strategia era printr-o coaliție neașteptată PSRM-ACUM să-l surprindem pe Plahotniuc, în cel mai bun caz – să-l arestăm, în cel mai rău – să fugă din țară, să neutralizăm Partidul Democrat, să creăm o coaliție temporară, care să pregătească alegerile anticipate. Din fericire, s-a reușit faza nr. 1, însă faza nr. 2 a eșuat și acei oameni care au fost la guvernare trebuie să-și asume responsabilitatea parțială pentru acest eșec, pentru că nu și-au propus ca scop anticipatele și lucrurile acestea trebuiau negociate atunci. Politicianul în Republica Moldova trebuie să fie vizionar ca nicăieri în altă parte și să aibă o capacitate deosebită de analiză, pentru că această țară pe cât de mică este, pe atât de complicată este politica în țara noastră, în Republica Moldova. Nu avem altceva de făcut decât să gândim strategic și să înțelegem ce vrem. Eu personal și colegii mei vrem alegeri anticipate în baza sistemului proporțional îmbunătățit, care va duce la exprimarea neviciată a suveranității poporului și formarea unui guvern în care poporul are încredere, nu ca unul al dlui Chicu, adică, mă iertați, al dlui Dodon, unul rezultat din trădare, un guvern PDM-PSRM nedeghizat, pe față, nu au ascuns nimic, au luat un fost ministru al finanțelor de-al lui Plahotniuc, l-au pus în frunte... Să știți că acesta este același prim-ministru pe care îl negociau în primăvară. Chicu trebuia să fie unul din acei posibili candidați la funcția de prim-ministru în coaliția PDM-PSRM. Și ce avem noi? Avem cărțile puse pe masă. Eu nici pentru o secundă nu am admis că Partidul Socialiștilor în majoritatea sa, pentru că acolo sunt și oameni de treabă, împreună cu Dodon s-au îndrăgostit de Blocul ACUM și chiar au de gând să stea o veșnicie. Trebuie să fii naiv să crezi asta. Politicienii trebuie să învețe să caute de interesul electoratului și să protejeze interesul electoratului lor, făcând propriul joc.”