VIDEO// Lansarea unei rachete Ariane 5 a fost amânată din cauza unei „anomalii”

După încasări de 1,274 miliarde de dolari cu primul film şi cucerirea a mii de familii cu acordurile cântecului 'Let it Go', regizorii Chris Buck şi Jennifer Lee au preluat frâiele acestei continuări în care actorii Kristen Bell, Idina Menzel şi Josh Gad îşi fac din nou auzite vocile. Povestea începe la ceva timp după evenimentele din primul film, în regatul Arendelle ai cărui locuitori se bucură de pace. Iniţial, cea mai mare provocare pare să fie dorinţa lui Kristoff (Jonathan Groff) de a o cere de soţie pe Anna (Kristen Bell), până când sora sa Elsa (Idina Menzel) aude o voce misterioasă ce-i aduce aminte de un cântec de leagăn din copilărie. O ameninţare supranaturală şi posibilitatea ca trecutul regatului să nu fie deloc luminos le va arunca pe cele două eroine într-o nouă aventură. Tom Hanks este protagonistul filmului 'A Beautiful Day In The Neighborhood', în regia cineastei Marielle Heller ('Can You Ever Forgive Me?', 2018) unde îl are ca partener de distribuţie pe Matthew Rhys. Bazat pe o poveste adevărată, filmul prezintă relaţia de prietenie dintre renumitul om de televiziune Fred Rogers (Tom Hanks) şi jurnalistul Tom Junod. Tom Hanks îl interpretează pe Fred Rogers în acest film, o legendară gazdă TV americană pentru copii, recunoscut ca având o atitudine caldă şi primitoare. 'A Beautiful Day In The Neighborhood' a avut premiera la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto de anul acesta. Iubitorii filmului de acţiune se vor bucura de un film pe măsură cu '21 Bridges', primul film pentru marile ecrane al regizorului Brian Kirk după o lungă carieră în televiziune, din a cărui distribuţie fac parte Chadwick Boseman, Sienna Miller şi J.K. Simmons. După ce doi poliţişti sunt găsiţi asasinaţi în Manhattan, un detectiv cere ca toate podurile din insula newyorkeză să fie închise pentru a tăia astfel căile de comunicaţie iar criminalii să nu poată fugi. În acest fel, poliţistului din NYPD (Chadwick Boseman) căzut în dizgraţie i se oferă şansa de a fi reabilitat.