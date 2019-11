Povestea femeii ajunse la închisoare pentru că l-a atacat pe bărbatul care i-a violat și ucis fetița de 5 ani

15:30

Andreea Marin a fost amfitrioana unui nou eveniment medical, Gala Zetta, care a reunit medici şi rezidenţi din toate colţurile României, oameni dăruiţi muncii şi pasiunii lor, capabili de sacrificii pentru meseria lor nobilă, merituoşi şi mult prea modeşti pentru valoarea lor. View this post on Instagram Un an. Zece medici cu sufletul mare. Mii de […]