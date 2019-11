Zodii cu noroc uriaș in 2020

09:00

Presedintele rus Vladimir Putin a calificat drept fara egal pe plan mondial ‘noul sistem de propulsie a rachetelor’ in timpul testarii caruia si-au pierdut viata in august cinci angajati ai Agentiei nucleare ruse (Rosatom).Presedintele rus a adaugat ca Moscova va continua sa perfectioneze acest tip de armament, informeaza agentia de presa Interfax in pagina sa electronica.„Faptul in sine de a detine astfel de tehnologii unicat constituie astazi cea mai importanta garantie fiabila a mentinerii pacii pe planeta”, a spus Putin joi, in cadrul ceremoniei desfasurate la Kremlin in cursul careia a inmanat ‘Ordinul pentru curaj’ vaduvelor specialistilor Rosatom care si-au pierdut viata in timpul testului din luna august, decorati postmortem.