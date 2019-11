Peste 4700 de consumatori au fost deconectați de la gaz din cauza neachitării datoriilor | VIDEO

16:40

Echipajul de salvare a finalizat operațiunea excepțională de salvare a echipajului de pe nava de sub steagul Republicii Moldova. Presa scrie că pe navă se aflau trei membri ai echipajului.După ore în șir de lucrări continue, salvatorii au reușit să-i aducă la mai pe toți trei, scrie echipa.md. Amintim că nava cisternă „Delfi”, sub pavilionul … Articolul Echipajul de pe nava de sub pavilionul R. Moldova a fost salvat apare prima dată în TVC.