Doar 1% dintre locuitorii Chișinăului sortează deșeurile, spun specialiștii

Mii de persoane s-au adunat in centrul Kievului, pentru a cere evitarea unei „capitulari” in fata Moscovei. Protestul a fost organizat in conditiile in care, luna viitoare, presedintele Vladimir Zelenski are programata o intrevedere cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pentru a discuta situatia din estul separatist al Ucrainei.