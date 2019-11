Deputatul Dumitru Alaiba, despre interceptări: „Banii din impozitele cetățenilor sunt irosiți pe asemenea porcării”

12:30

Președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Chiril Moțpan a afirmat într-o conferință de presă că Plahotniuc Vladimir are identitate dublă în Moldova. Ar fi vorba de un pașaport moldovenesc în care sunt indicate un alt an și dată de naștere, și o altă adresă juridică în Chișinău. Articolul Chiril Moțpan afirmă că Plahotniuc are dublă identitate în Moldova. Este vorba despre un pașaport moldovenesc apare prima dată în #diez.