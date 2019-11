Doi tineri, arestați de polițiști, după ce au jefuit un bărbat în plină stradă

07:00

Preşedintele american Donald Trump, confruntat cu apeluri legale şi politice de a-şi face publice declaraţiile fiscale şi alte informaţii financiare, a spus că va publica o „declaraţie financiară” înainte de alegerile prezidenţiale de anul viitor. „Sunt curat, iar când îmi voi face publică declaraţia financiară (decizia mea), la un moment dat înainte de alegeri, aceasta va arăta un singur lucru - că sunt mult mai bogat decât pot să-şi închipuie oamenii. Şi este un lucru bun”, a transmis Trump pe Twitter, fără a da detalii despre situaţia averii sale. El a adăugat că ancheta procurorului special Robert Mueller privind presupusa interferenţă rusă în alegerile din 2016, încheiată în primăvară, a arătat de asemenea că situaţia sa financiară este în regulă. Mueller „mi-a căutat prin toate (documentele) financiare şi fiscale şi nu a găsit nimic. Acum Vânătoarea de Vrăjitoare continuă cu procurorii locali democraţi din New York, care-mi analizează toate tranzacţiile financiare pe care le-am făcut până acum. Aşa ceva nu i s-a mai întâmplat până acum niciunui preşedinte. Ceea ce fac aceştia nu este legal”, a insistat liderul de la Casa Albă. Trump, investitor imobiliar şi fosta gazdă a show-ului TV de mare succes Ucenicul, este primul candidat prezidenţial al unui mare partid american ce nu-şi divulgă declaraţiile fiscale, după Gerald Ford în 1976. .....President before. What they are doing is not legal. But I’m clean, and when I release my financial statement (my decision) sometime prior to Election, it will only show one thing - that I am much richer than people even thought - And that is a good thing. Jobs, Jobs, Jobs!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2019