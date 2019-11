Echipa Canadei este prima semifinalistă a Cupei Davis în noul format

12:45

„Președintele Igor Dodon tare voia să speculeze pe această temă a ieftinirii prețurilor la gaz. Noi trebuie să înțelegem cum are loc aceasta și cum se formează prețul pentru Republica Moldova. El se stabilește trimestrial, adică la fiecare trei luni se schimbă, în funcție de prețul gazului pe piața UE cu un an în urmă. Respectiv, dacă anul acesta în Uniunea Europeană gazul s-a ieftinit semnificativ, respectiv și la noi, după Anul Nou, va începe ieftinirea. Deci, această ieftinire nici acum nu se datorează relației domnului Dodon cu Federația Rusă, ci conjuncturii pieței”, a declarat Sergiu Tofilat. La întoarcerea din Federația Rusă, premierul Ion Chicu a declarat că la Moscova s-a ajuns la o înțelegere cu privire la diminuarea semnificativă a prețurilor la gazele livrate în Republica Moldova de la 1 ianuarie 2020. Mai exact, după 1 ianuarie 2020, prețul urmează a fi micșorat cu 50 de dolari și va constitui în jur de 172-173 de dolari pentru o mie de metri cubi. La „Gazprom” s-a discutat și despre faptul că implementarea pachetului energetic III și a Legii cu privire la gazele naturale, adaptată conform directivei europene, este condiționată de către comunitatea energetică europeană prin soluționarea datoriilor pentru gazele naturale și reglementarea apartenenței activelor, adică a bunurilor și a patrimoniului „Moldovagaz” SA în ansamblu. Sergiu Tofilat este de părere că, fără a soluționa problema datoriilor, nu putem merge mai departe. Expertul menționează că este vorba despre demonopolizarea pieței, divizarea activităților comerciale de întreținerea infrastructurii. „Cu alte cuvinte, dacă tu vrei să vinzi gaz, poftim, fă firmă, încheie contracte, caută furnizori etc. Dar infrastructura este transmisă la un sigur operator, care este obligat să ofere această infrastructură la toți doritorii, conform unui tarif stabilit de autoritatea de reglementare. Acesta e mecanismul de operare în sectoarele monopoliste, conceptul aprobat de UE pentru a crea o concurență pe o piață monopolistă”, explică Sergiu Tofilat. Potrivit expertului, Republica Moldova și-a asumat acest model. Or, „Moldovagaz” are astăzi și rețelele de transport, și de distribuție a gazului. „Tot ei îl aduc și tot ei îl vând la consumatori. Ei trebuie să se divizeze – să existe serviciul comercial și altul responsabil de infrastructură. Și aici apare întrebarea: cum se divizează datoria existentă, cine o preia?”, a mai spus expertul. În opinia sa, este necesar să fie oprită acumularea datoriilor și trebuie clarificată care este datoria Republicii Moldova, pentru că cifrele vehiculate sunt cele din contabilitatea „Moldovagaz”. În ceea ce ține de datoria malului stâng, „Gazprom” ar trebui să și-o asume, crede Sergiu Tofilat. De asemenea, în opinia sa, este nevoie de o investigare a activității „Moldovagaz” din ultimii 20 de ani. Sergiu Tofilat spune că deocamdată nu este vizibilă nicio predispunere din partea autorităților astfel încât pachetul energetic III să fie implementat. Or, acțiunile urmau să fie întreprinse până pe 31 decembrie 2019. „Este vorba, în primul rând, despre voință politică, mai exact de lipsa ei. Este vorba și despre faptul că „Moldovagaz” a fost o sursă de corupere la guvernările care au fost în ultimii 20 de ani. Dar în eventualitatea în care mâine vine o guvernare cu intenții bune, noi, în primul rând, trebuie să identificăm surse alternative de unde să cumpărăm gazul”, a mai spus expertul. În cadrul discuțiilor de la „Gazprom”, s-a menționat că datoria la gaze a malului drept al Republicii Moldova constituie 443 de milioane de dolari, iar cea a malului stâng este de 6,2 miliarde de dolari.