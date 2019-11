Moldova, alimentată cu promisiuni rusești

18:20

PE SCURT „Moldova Business Week”, considerat cel mai important eveniment economic din Republica Moldova, consacrat mediului de afaceri, promovării exporturilor și atragerii investiții, și-a început astăzi lucrările la Chișinău. Timp de patru zile urmează să fie discutate principalele probleme cu care se confruntă mediul de afaceri și strategiile de dezvoltare a antreprenoriatului. La eveniment și-au […] The post „Moldova Business Week”: Investitorii își doresc mai multă stabilitate politică appeared first on Moldova.org.