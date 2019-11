Marea Britanie: Castorii vor lupta cu inundațiile

21:00

Trei nave de război ucrainene capturate de Rusia în urmă cu un an s-au întors miercuri în Ucraina după ce au fost returnate de Moscova, deşi Kievul susţine că au fost parţial sabotate, relatează joi France Presse. "Sînt foarte fericit că vedetele noastre militare sînt aici. Aşa cum am promis, ne-am readus marinarii şi navele", a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat într-un com