Inițiativele Guvernului, anunțate de președinte. Cum explică Dodon acest lucru și ironiile la adresa blocului ACUM

Amazon investește foarte mulți bani în serviciile sale de livrare, iar acum are noi idei pentru a livra colete și mai rapid, prin roboți. Compania lui Jeff Bezos face parte din topul companiilor cu cel mai mare preț per acțiune din lume. Valoarea sa pe piață este estimată la peste 860 de miliarde de dolari. Așa că are de unde să investească bani pentru cele mai neobișnuite proiecte.