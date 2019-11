România (nu)decide ce să facă cu urșii care îi ies în cale

12:10

PE SCURT Curtea Southwark Crown din Londra a respins cererea de recurs inițiată de Vlad Luca Filat, fiul fostului premier Vladimir Filat. Vlad Luca Filat a contestat decizia Curții Magistraturii din Londra prin care s-a dispus confiscarea a trei conturi înghețate în valoare totală de aproape jumătate de milion de lire sterline. Conturile au fost […] The post Vlad Luca Filat a rămas fără jumătate de milion de lire. Ce s-a întâmplat cu banii appeared first on Moldova.org.