Instanța a plasat în arest la domiciliu o parte a medicilor legiști reținuți pentru falsificarea certificatelor de deces

22:50

Federaţia Rusă va prezenta în viitorul apropiat planul pregătirii pentru casarea munițiilor de la depozitul de la Cobasna din regiunea transnistreană, a declarat noul premier moldovean Ion Chicu la revenirea de la Moscova, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul rus, Dmitri Medvedev, și cu șeful concernului Gazprom, Alexei Miller. Anterior Serghei Lavrov anunța ca Rusia are nevoie de o pregătire de un an și jumătate cu implicarea echipamentelor și specialiștilor din Rusia pentru a pregăti casarea munițiilor expirate din regiunea separatistă a Republicii Moldova. Chicu a dat asigurări miercuri că procesul „va fi transparent pentru ceilalți parteneri strategici ai Republicii Moldova”.Pe lista lungă a înțelegerilor anunțate ca fiind convenite cu Moscova, Ion Chicu a menționat și reducerea prețului la gaze până la 173 de dolari (față de 235 de dolari la începutul acestui an), dar și negocierea a ceea ce noul premier moldovean a numit fond de investiții în infrastructură, un credit de 500 de milioane de dolari pentru reabilitarea drumurilor. „Vom transforma Republica Moldova într-un șantier, așa cum am promis”, a spus Chicu. El a spus că a primit asigurări că livrările de gaze rusești în Republica Moldova se vor face „prin scenarii alternative”, chiar dacă după 1 ianuarie Rusia va sista exporturile de gaze către Ucraina.Chicu a anunțat sprijinul Rusiei pentru reforme, inclusiv economice, și pentru reforma justiției din Republica Moldova, precum și majorarea numărului companiilor care au dreptul de a exporta în Rusia și suplimentarea cu o mie a numărului de autorizații pentru tirurile care exportă pe piața rusească. Premierul moldovean a mai anunțat că Dmitri Medvedev a acceptat invitația sa de a vizita Republica Moldova.