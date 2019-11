OMNIASIG asigura din nou flota Tarom

16:15

Uraganul Dorian a provocat pierderi de aproximativ 3,4 miliarde de dolari in Bahamas, o suma egala cu un sfert din Produsul Intern Brut al Insulelor Caraibe, informeaza Insurance Journal, citand un raport realizat recent de Inter-American Development Bank, care mai precizeaza ca, in urma uraganului, 67 de persoane si-au pierdut viata, in vreme ce 282 de persoane sunt in continuare disparute.