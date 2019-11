Zece moldoveni, printre care și copii, exploatați prin muncă în Rusia. Minorii erau nevoiți să colecteze fier uzat pentru a supraviețui

10:00

Difteria este o boală infecţioasă acută şi transmisibilă, cauzată de bacteria difterică toxigenă Corynebacterium diphtheria. Se manifestă prin inflamaţie fibrinoasă pe mucoasa organelor afectate (amigdale, faringe, laringe, nas etc.) şi evidente simptome de intoxicaţie, cauzate de toxina difterică, care afectează inima (miocardită), sistemul nervos, rinichii şi glandele suprarenale. În zona tropicală este răspândită forma cutanată (extrabucală) a difteriei, care cauzează ulceraţii ale pielii şi mucoaselor în diferite locuri ale corpului uman (ochi, genitale etc.). Difteria afectează persoanele neimune antidifteric de orice vârstă. Cea mai răspândită și periculoasă formă a bolii este difteria faringiană. Boala are un debut lent cu o stare subfebrilă […]