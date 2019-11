Impactul digitalizarii, dezbatut la IIF2019 "Insurance in the DIGITAL World Conference" - Principalele declaratii!

17:00

Taifunurile puternice care au lovit Japonia, in ultima perioada, au avut un impact semnificativ asupra asiguratorilor non-life, gigantii industriei fiind, cel mai probabil, obligati sa plateasca, in anul fiscal care se incheie in martie 2020, daune combinate in valoare de 8 miliarde de dolari, suma reprezentand daunele cu care se confrunta doar cei mai importanti 3 asiguratori non-life dupa cele mai recente doua taifunuri.