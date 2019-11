Adrian Zuckerman confirmat de Senat pentru funcția de ambasador american în România

12:30

Un interviu „la firul ierbii”, despre cum se văd recentele evoluţii politice de la Chişinău, din Moldova profundă. Valentina Ursu a stat de vorba cu omul de afaceri Ion Triboi, care 16 ani a fost consilier în satul Ciorești, dar și în raionul Nisporeni: Ion Triboi: „Noi suntem un stat capturat. Cu toate declarațiile în unele zile când ni se părea că am scăpat, ni se părea că erau niște zile mai senine, totuși noi suntem un stat capturat și rămânem a fi în continuare. Consecințele construcției unui stat capturat au rămas chiar și în perioada în care se afla la putere acea guvernare. Guvernului Sandu i s-au pus foarte multe piedici. Ei au fost nevoiți să meargă la multe cedări în speranța că le va reuși ca guvernarea să dureze mai mult, însă eu nu cred că ei se amăgeau singuri, ei înțelegeau că guvernarea lor este de scurtă durată.La noi partidele apar și dispar ca ciupercile... Și noi continuăm să rămânem un stat capturat, dar am vrut să spun că un stat capturat, în perceperea mea, nu înseamnă doar un stat capturat când toate resursele mass-media se află în mâinile unui grup de cetățeni, sursele financiare, producerea ș.a., ei s-au băgat mai adânc, s-au băgat în sufletele noastre. Deci, ei încearcă de acum să capete cât mai multe suflete, ca noi să fim capturați. Deseori, în ultima perioadă, noi ne-am trezit că suntem despărțiți, să zic așa, forțele de dreapta sau oamenii care au o orientare proeuropeană, aceștia au început să se certe între ei, s-au numit unii unioniști și au început să lupte unii cu alții. Părerea mea este că asta a fost ca un virus de dezmembrare. În statele dezvoltate sunt partide care au o istorie foarte bogată, peste 200 de ani are în Statele Unite ale Americii, în Europa, pe când la noi partidele apar și dispar ca ciupercile. Deci, partidele nu trebuie să fie aidoma unui SRL; s-a creat, cât a fost bun căpitanul sau conducătorul, SRL-ul a avut venituri, cât nu – el a dispărut.”Europa Liberă: Ce-i de făcut, ținând cont de toți acești factori, care, în primul rând, dezbină societatea, care, iată, nu a putut să-i țină grămăjoară pe cei care au promis să scoată statul din captivitate - PSRM și ACUM -, ținând cont de regruparea forțelor în parlament, pentru că Guvernul Chicu a avut sprijinul nu doar al socialiștilor, dar și al democraților. Ce e de făcut în continuare?Ion Triboi: „Noi, puținii care suntem preocupați de soarta țării noastre și-i dorim un viitor bun într-o familie europeană, trebuie să lăsăm acele divergențe care ne despart și trebuie să facem uniri. Au venit forțe noi - PAS și PPDA -, au venit niște oameni noi și în jurul acestor forțe sănătoase trebuie să ne unim, să lăsăm toate acele divergențe care ne despart, fie că suntem unioniști, fie că nu suntem unioniști sau fie că suntem cu PAS, fie că suntem cu PPDA, fie că suntem cu PLDM.”Europa Liberă: PD insistă că ei sunt forța în jurul căreia ar putea să se coaguleze și alte formațiuni.Ion Triboi: „Eu în forța asta, PD, nu am încredere. Aceasta este o adunătură de oameni dintre cei care permanent au beneficiat, au fost la putere și au beneficiat de pozițiile pe care le-au ocupat acolo și ei niciodată nu au fost pentru statul nostru. Să vedem, de exemplu, ce proiecte grandioase au făcut ei, ca să adune oamenii în jurul acestor proiecte.”Au venit niște oameni noi și în jurul acestor forțe sănătoase trebuie să ne unim... Europa Liberă: Ultimul proiect a fost calea a patra – pro-Moldova. Ion Triboi: „Nu știu, nu sunt încrezut că această cale i-ar unifica pe toți cetățenii, ori noi, cetățenii, putem să ne unim nu în jurul unui partid, dar chiar al unui om carismatic și să mergem cu dânsul.”Europa Liberă: Dar anume lipsa liderului național se zice că e o problemă mare.Ion Triboi: „Da, asta, da. Trebuie să recunoaștem că până acum noi nu am scos din rândurile noastre cele mai frumoase ființe ale poporului nostru în care să avem încredere, să ne unească și să mergem împreună cu aceste forțe. Pentru mine a fost foarte interesantă apariția figurii Maiei Sandu în politică. O femeie de statură mică, dar ea are ceva care poate atrage și coagula cetățenii în jurul ei. Uitați-vă, în jurul acestei persoane într-un timp foarte scurt s-au strâns oameni de valoare, care au condus ministere și au condus cu succes. Eu mă gândesc că acești oameni ar putea aduce un viitor statului nostru și nu cred că este în fruntea Partidului Democrat vreo persoană care poate să adune în jurul său oameni care să creadă în ea.”Europa Liberă: Mulți se întrebau dacă ar fi fost cazul să se declanșeze alegerile parlamentare. Pe de o parte, lumea parcă nu ar accepta organizarea unor alegeri parlamentare anticipate, pentru că, așa spun cetățenii, și cheltuieli de bani, și e mare dezamăgirea. Pe de altă parte, se zice că democrația costă. Dacă s-ar fi declanșat alegerile parlamentare anticipate, ar fi fost un scenariu mai bun decât ca democrații să acorde sprijin socialiștilor pentru învestirea unui nou guvern?Ion Triboi: „Noile alegeri anticipate ar putea un pic schimba coloritul politic al parlamentului, dar nu esențial. Iată chiar și ultimele alegeri locale care au avut loc, unele partide se comportă normal, propun programe și oamenii le votează, pe când altele, cum sunt democrații și socialiștii, au o atitudine agresivă în campaniile electorale. Ei au niște oameni devotați partidului și cine nu-i cu ei, îi fac imediat dușmani și în localități persistă chiar și o frică față de acești oamenii. Concetățenii se străduiesc să nu-i supere cumva pe acești baronași, că aceștia au totuși o influență foarte mare, adică ținând oamenii în frică. Când cetățenii se vor dezbăiera de această frică și vor considera că votul lor costă, când vor înțelege că acest vot nu trebuie să fie risipit degeaba, atunci vom avea un alt parlament. Eu sunt sigur că, dacă să fie făcute niște alegeri libere și corecte, noi vom avea alt colorit al parlamentului. Deci, acum nu este așa cum este voința oamenilor în realitate, el este dictat de resurse financiare, de intimidări, de amenințări etc. Și sunt foarte multe cazuri de acest gen.”Dacă vor fi niște alegeri libere și corecte, vom avea alt colorit al parlamentului... Europa Liberă: Dar ideea că ar trebui să se regrupeze ACUM-iștii cu democrații e o idee bună? Ce sugerează acest scenariu?Ion Triboi: „Eu știu că au fost făcute niște sugestii chiar și de la București.”Europa Liberă: Fostul președinte Traian Băsescu, europarlamentar, spunea că ar fi bine dacă ACUM și PDM l-ar da jos pe Igor Dodon.Ion Triboi: „Dl Băsescu se gândea că aceasta ar fi fost o operațiune de scurtă durată, debarcarea lui Dodon de la putere, dar oricum noi ne vom trezi ulterior că vom trebui să luptăm chiar cu acest aliat, cu PD-ul, cum am făcut-o și anterior, fiindcă eu nu cred în sinceritatea politicienilor care sunt în Partidul Democrat.”Europa Liberă: Dar dacă fac curățenie în formațiunea lor, așa cum se sugera, și mai cu seamă că unii fruntași acreditează ideea că PDM nu se mai identifică cu Vlad Plahotniuc?Ion Triboi: „Nu, acestea sunt niște declarații pentru presă, pentru a se spăla, a-și curăța imaginea sau a-și face un partid mai agreabil pentru cetățeni. În realitate, nu cred că influența acestui domn, Plahotniuc, dispare de acolo și ei mai jos, baronașii aceștia, fiecare dintre ei are asupra lui presimțirea că mai devreme sau mai târziu procurorul îi va bate la ușă, pentru că ei sunt murdăriți, fiind implicați în niște scheme frauduloase, pe care le-a depistat ultima guvernare.”Europa Liberă: Se zice că mărul discordiei ar fi fost anume desemnarea, numirea viitorului procuror general. Acum s-au schimbat mizele sau rămâne aceeași miză?Ion Triboi: „Rămâne aceeași miză. Un procuror general independent și chiar ar fi fost cazul ca noi să conștientizăm că un procuror care să fie din afara sistemului, poate să fie cetățean al Republicii Moldova, dar să identificăm o persoană care activează în organele de justiție ale altor state și s-o aducem aici, acasă, așa cum au fost aduși acești miniștri.”Europa Liberă: Dar nu sunt iarăși prea mari așteptările de la acel care trebuie să ajungă procuror general, ca după asta să urmeze dezamăgirea?Ion Triboi: „Nu cred. Totul începe de aici. Justiția în statul nostru este în capul mesei.”Europa Liberă: Dar de ce cetățenii Republicii Moldova au pierdut încrederea în justiție?Obiceiul de a găsi pe cineva care are relații bune cu vreun procuror sau judecător persistă în întreaga masă a populației... Ion Triboi: „Păi ei se întâlnesc cu diferite cazuri când în justiție i se face dreptate celui care are bani sau celui care are influență. La noi obiceiul acesta de a găsi pe cineva care are relații bune cu vreun procuror sau judecător persistă în întreaga masă a populației. Dacă vrei să-ți faci dreptate, trebuie să apelezi la un avocat, acel avocat trebuie să fie cumătrul, nașul sau prietenul vreunui judecător și acela trebuie să încline balanța și să facă așa ca să se facă dreptate, pentru că fiecare, chiar dacă simte că dreptatea-i de partea lui, oricum are teamă că partea cealaltă ar putea să influențeze cu resurse financiare, cu resurse administrative și să-i facă o nedreptate. Și oamenii simt asta de când noi suntem republică independentă. Uitați-vă că o doamnă judecătoare declară că ea a cumpărat un Porsche cu 11 mii de lei. Deci, aici ceva nu este curat și ea spune minciuni, iar așa persoană nu are dreptul să activeze într-un sistem de justiție. Aceasta trebuie să fie tabu. Astfel de oameni în țările dezvoltate își dau demisia, nu sunt acceptați în sistem. Câte cazuri au fost în țările europene când o persoană care a fost implicată, bunăoară, și-a dus fiica la teatru cu mașina de stat și, fiind fotografiată, a doua zi și-a dat demisia...”Europa Liberă: Ce rol joacă astăzi șeful statului?Ion Triboi: „Șeful statului este un alt păpușar, așa cum a fost Plahotniuc. Un alt păpușar, care trage diferite sfori și, de fapt, conduce întregul stat, neavând la aceasta niciun fel de atribuție a funcției, el nu are acest drept. Drepturile lui sunt reduse de către Constituția Republicii Moldova.”Europa Liberă: Dar prin aceste acțiuni el câștigă și mai multă simpatie din partea cetățenilor?Ion Triboi: „Lui i se pare că el câștigă simpatie din partea cetățenilor. Cetățenii Republicii Moldova sunt divizați, sunt o parte pro-socialiști, de stânga și sunt o parte care-s de dreapta. Și nu știu ce trebuie să facă Dodon ca să capete înțelegere și din partea forțelor de dreapta. El va fi perceput și el este perceput ca un conducător dăunător statului nostru, care nu aduce nimic, ci, dimpotrivă, dăunează statului nostru.”Șeful statului este un alt păpușar, așa cum a fost Plahotniuc... Europa Liberă: El zice că nu și-a dorit și nici nu-și dorește să-și concentreze puterea, să stăpânească de unul singur puterea în stat. Ion Triboi: „Dodon este un conducător care deseori aplică minciuna în cuvintele sale. Se observă setea de putere. Eu tare mă tem că nici el nu este independent în acțiunile sale, să nu fie și el o piesă la alt păpușar, cu mult mai mare, de talie mondială. Mă gândesc la Putin, la Rusia mă gândesc. Uitați-vă, a căzut Guvernul Sandu, a apărut dl Chicu și apariția acestui guvern din start, încă n-a reușit să facă nici un pas, nici o declarație și a fost privit de către cancelariile mondiale cu rezerve.”Europa Liberă: Dl Chicu a anunțat că prima vizită o va efectua la Moscova. Ion Triboi: „Asta și denotă faptul că el este o piesă pe tabla de șah a lui Dodon. I-a spus Dodon să se ducă la Moscova, se va duce la Moscova; ce-i va spune Dodon, aceea el va face.”Europa Liberă: Igor Dodon a promis să promoveze o politică echilibrată, astfel încât Moldova să aibă relații bune și cu Estul, și cu Vestul.Ion Triboi: „Din multiplele deplasări pe care le-a avut în jur de 95 la sută sunt la Moscova și doar 5 la sută în alte țări, cum ar fi Iran, Japonia, Turcia. Cel mai mult el s-a plimbat prin aceste zone. A fost și învinuit că acolo steagul Republicii Moldova era fără semnul crucii. Deci, el joacă foarte prost, nu este perceput ca un președinte care în relațiile internaționale să aducă o plusvaloare statului nostru. Până acum, noi nu avem relații bune cu Ucraina din cauza declarației lui proaste cu privire la ocuparea Crimeii, iar relații noastre cu România sunt bazate doar pe sentimente de fraternitate, pe când el aici nu are nicio atribuție. Când el spune că va avea o politică echilibrată, trebuie de subînțeles așa: noi o să avem nevoie și o să acceptăm ajutoarele voastre din Europa, dar o să facem interesele Moscovei.”