Calendar istoric - 21 noiembrie

BERBEC Reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturaj, sau din famile. Astăzi evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere! Esti obosit si nu prea ai chef de discutii. Cu nimeni. Mai bine fa-ti ordine in hartii, sau in foldere. O sa gasesti ceva ce iti va da o idee grozava! Nu lăsa pe nimeni, chiar bine intenţionat, să facă pe mediatorul în problemele tale sentimentale sau familiale. TAUR Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni! Astăzi, joi, ziua lui Jupiter, evită noul şi mulţumeşte-te cu soluţiile verificate. Zi bună pentru întâlniri şi discuţii liniştite care iţi vor face mare plăcere şi bucurie. La noapte o să visezi frumos şi colorat. Totul pare perfect, dar vai, ţine numai o zi! Trebuie să iei măsuri – planifică-ţi timpul în aşa fel încât să ai mai mult timp liber. GEMENI Trebuie să lucrezi ceva pentru serviciu, în plus, sau ceva de rezolvat pentru familie. Ceva neprevăzut. Însă, domeniul emoţional este astăzi bine aspectat. Nu eşti prea vesel astăzi, de aceea e bine să-ţi faci de lucru prin oraş, să te plimbi, poate faci ceva ordine prin haine, în orice caz să nu stai fără să faci ceva, să nu laşi furtunoasele gânduri să te cuprindă şi să te conducă – pâna seara iţi vei reveni. Cu Mercur, patronul tău cosmic, din nou în mișcare directă, bine aspectat ai parte de o veste bună care te poate ajuta în viitor să câştigi mai mulţi bani. RAC Ziua de azi este favorabilă pentru finalizarea unor proiecte profesionale sau personale. Trebuie să te concentrezi foarte bine, ai o mare putere de focalizare, pe termen scurt, însă! Stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveste cu visele tale. Cu mai multa tenacitate si noroc o sa ajungi unde iti doreai. Dar trebuie să-ţi faci un plan, o strategie, pentru Numele Lui Dumnezeu ! Nu mai aştepta să trecă timpul, nu te mai mulţumi cu puţin. Începe chiar de astăzi, cu pricepere și cinste. LEU Conjunctura iţi indică să nu te repezi, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti, prin mobil, din presa, sau reţele sociale pot să clarifice problema. Nimeni nu-ţi vrea raul, iar duşmanii sunt plecati. Analizeaza bine şi vei vedea ca este o situatie obiectiva. Trebuie să redescoperi şi să te apropii de dorinţele şi nevoile tale originare, de nucleul motivaţiilor tale. Vei descoperi ce departe te-a dus valul vieţii de ceea ce îţi doreai tu de fapt. Nu ar fi rău să găseşti o cale de apropiere dintre ceea ce trebuia să fie şi ceea ce este în prezent. Ziua de astăzi îţi este favorabilă. FECIOARA Astăzi trebuie să te ocupi de treburile administrative, facturi, bănci – toată catastrofa, vorba lui Zorba Grecul! Din fericire, relaţiile în cuplu merg bine şi ai ajutor în acţiunile tale. Program plăcut pe seară, poate la un film nou. Semn mare de evenimente ciudate, care parcă vin din întuneric. Sau de comploturi, bârfe şi intrigi. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. BALANŢA Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie. Profită de bunătatea stelelor, dar fără sa exagerezi. Mai ales evită excesul de minciuni, bârfe și mahalagisme! Nu pierde timpul! Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura parerilor de rau se adună în inimă. Evită perioada aceasta de timp, mai ales în cursul dimineţii, să dai sau să iei bani cu împrumut, sau să faci operaţiuni financiare importante. Dar, neapărat, neapărat, fă mai multă mişcare! SCORPION Nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în niciun fel, imediat. Dar verifică-le cu multă grijă! O zi bună în ceea ce priveşte domeniul relaţiilor umane. Relaţiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt astazi armonioase, dar nu prea grozave cu cei născuţi în semne de apă şi pamânt. O anumită rutina se cere în profesie sau meserie şi se numeşte metodă, dar, atenţie, în dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca să-i intreţii mereu flacăra! Trebuie, astăzi, să-ţi cauţi cu grijă cuvintele! SĂGETĂTOR Eşti prea direct, prea vrei totul, astăzi! Mai multă diplomaţie, fă doar câte un pas, aplică tehnica „feliilor de salam”, concentrează-te pe un singur lucru, acţiune şi apoi treci la altceva! Păstrează-ţi zâmbetul pe buze, ciripeşte în continuare bârfe mondene şi așa poți fi cel mai apreciat. Nu te băga in discuţii serioase care privesc bani sau interesul altora. O zi bună. Poţi să-ţi iei o recuperare sau pur şi simplu te simţi foarte bine după orele de program. Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai! CAPRICORN Dimineaţa poţi întâlni nişte obstacole. Nu te descuraja, nu mormăi că numai ţie ţi se întâmplă! Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti o veste care îţi confirmă o bănuiala… Cu obstacole, sau fără, daca stai acasă şi trebăluieşti este o zi excelentă, dacă nu – este la fel de bună in realizări şi în afirmarea ta la serviciu. Cu toate că nu prea ai bani, visele tale de mărire şi de imbogăţire nu-ţi dau pace. Continuă, norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Ţi-ai programat din timp ziua aceasta pentru cumpăraturi în oraş, dar iata ceva neaşteptat te face să-ţi schimbi planurile. Este, totuşi, o veste bună! VĂRSĂTOR Nu lăsa problemele şi dorinţele să te depăşească. Rezolvă, fă ceea ce poţi, iar dacă este chiar imposibil… uită! Nu-ţi face planuri să construieşti piramide, pentru că nu eşti faraon! O zi dedicată in special lucrărilor urgente în care vei risipi multă energie. Laşi pe planul doi lucrurile importante. O să vezi peste câteva zile dacă ai făcut bine, sau rău! Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare pe care o meriţi. Dupa cum spune inteleptul, la un prieten trebuie sa gaseşti aprobarea faptelor tale, dar si un sfat adevarat, un pahar de apă şi o carte buna! Aşa că te poţi duce în vizită la un prieten. Astăzi nu trebuie sa forţezi lămurirea unor situaţii, deoarece atuul pe care te bazezi deseori, intuiţia şi inspiraţia, nu te ajută prea mult. PEŞTI Astăzi te concentrezi cu dificultate. Eşti obosit şi toamna mohorâtă nu te ajută deloc. Trebuie să te relaxezi şi să vezi un film, o comedie, care să-ţi redea tonusul şi ritmul obişnuit! Iţi place viaţa senină şi senzuală. Inconjoară-te de lucruri placute, nu îţi trebuie mulţi bani, ci doar mult bun gust. Stelele si conjunctura astrologica te avantajeaza astazi, protejandu-te eficace impotriva atacurilor dusmanilor stiuti si nestiuti. Astazi trebuie sa eviti asumarea de angajamente si responsabilitati pe termen lung, sa nu faci promisiuni gen blana ursului din pădure – pe care apoi o sa le regreţi!