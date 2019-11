Deputat PAS: „Acum o lună, Plahotniuc a fost de câteva ori la Iași”

17:20

Primăria Sectorului 4 din București a sprijinit financiar cei peste 7 000 de români din comuna Mahala, o localitate cu patru sate din orașul Cernăuți, construind prima grădiniță pentru copiii români din oraș.Ca urmare a unui acord de înfrățire, Primăria Sectorului 4 al Municipiului București a construit trei unități de învățământ, două grădinițe, o școală și o bibliotecă pentru românii din localitățile Mahala și Ostrița din Cernăuți.„A fost foarte important pentru comunitatea noastră să oferim sprijin fraților noștri dintr-o regiune istorică importantă a României, cei din regiunea Cernăuțiului care, din nefericire, până în acest moment, nu au beneficiat de absolut niciun sprijin din partea statului român. Acțiunile noastre sunt concertate vizavi de ceea ce înseamnă stimularea identității naționale și de sprijinirea comunitățiilor de români din afara graniței țării. Sunt extrem de fericit că în urma investiției pe care Sectorul 4 a făcut-o, copiii români din localitatea Mahala au, de astăzi, o grădiniță nouă”, a declarat Daniel Băluță, Primarul Sectorului 4.Noua grădiniță din Mahala dispune de 120 de locuri, fiind singura unitate de învățământ destinată preșcolarilor din zonă.„Comuna Mahala are patru sate și peste 7 000 de locuitori români, iar noi nu am avut grădiniță niciodată. Anul acesta, cu ajutorul domnului primar Băluță de la Sectorul 4 din București, care ne-a ajutat cu 50.000 de euro, am reușit să avem o grădiniță”, a declarat Elena Nandriș, primarul comunei Mahala.Localitățile Mahala și Ostrița au făcut parte încă de la înființare din regiunea istorică Bucovina a Principatului Moldovei. Ulterior, timp de 100 de ani, românii din nordul Bucovinei au trăit sub patru ocupații: Austria, câțiva ani cu România, Rusia și Ucraina.Provincie românească până în anul 1940, Bucovina de Nord continuă și astăzi să-și dovedească apartenența față de România, mai ales prin numărul semnificativ de mare al celor care luptă din greu pentru a salva limba română în şcolile din Ucraina.