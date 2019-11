Armata ucraineană spune că navele capturate în regiunea strâmtorii Cerci au fost returnate în condiții foarte proaste

05:20

Liderul fracțiunii PAS, Igor Grosu, susține că blocul ACUM cunoștea, deja cu două luni în urmă, despre faptul că președintele Igor Dodon și Partidul Democrat purtau negocieri pentru demiterea guvernului condus de Maia Sandu. Igor Grosu: „Noi ne dădeam bine seama că această coaliție atipică nu poate să existe mult timp, nicicum patru ani, așa cum brava președintele Dodon. Era vorba de timp și, probabil, în cele mai optimiste scenarii asta ar fi fost în ajunul începerii precampaniei electorale pentru prezidențiale. Deci, cam acolo avea să se termine acest parteneriat, dar s-a terminat mai devreme și piatra de care s-a poticnit acest vehicul a fost procurorul general.”Europa Liberă: Dvs. ați pus umărul ca el să aibă mai multă putere în aceste cinci luni?Igor Grosu: „El prin tertipuri și prin diferite șmecherii a obținut câte ceva, noi recunoaștem. Ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională nu a fost corect, a fost o greșeală, pe care ne-am asumat-o. Ulterior, chiar dacă directorul general al Centrului Național Anticorupție este un profesionist, felul cum s-au comportat ei în procesul de concurs, iarăși au trișat și a treia oară a fost în cadrul concursului pentru preselecția candidaților la funcția de procuror general.”Europa Liberă: Și dvs. din a treia oară v-ați dat seama că lucrurile nu merg bine?Igor Grosu: „Nu, noi ne-am dat seama. Noi aveam, trebuie să recunoaștem acum, post-factum, că aveam informații mult înainte că se pregătește ceva.”Europa Liberă: De ce n-ați anticipat?Igor Grosu: „Era clar că spre asta se va merge, era întrebarea când: mai aproape de prezidențiale sau mai încoace? Până la urmă, data mai puțin a contat, cred că a contat faptul că noi am înțeles un lucru: noi nu putem fi vitrină pentru Igor Dodon și Partidul Socialiștilor, după care ei fură, preiau funcții, scheme ș.a.m.d.”Europa Liberă: De ce a trebuit să semnați al doilea acord, dacă ați știut prea bine că după primul lucrurile nu merg așa cum ar fi trebuit?Igor Grosu: „Noi totuși am încercat să câștigăm timpul pentru a face concursul pentru procurorul general și totuși mizam că măcar o mică victorie să fie, ca lucrurile să devină dacă nu ireversibile, să fie pornite pentru a fi greu să dea înapoi.”Europa Liberă: Miza desemnării procurorului general rămâne a fi aceeași care a fost și pe timpul guvernării Sandu?Noi nu putem fi vitrină pentru Igor Dodon și Partidul Socialiștilor, după care ei fură, preiau funcții, scheme... Igor Grosu: „Nu doar procurorul general, procurorul general este până la urmă ca o piesă, un simbol în procesul reformei, pentru că reforma nu este doar procurorul general; reforma este nu doar cadrul legal, este masa critică de procurori în instituția respectivă, de altfel și în justiție, care să vadă în politic o susținere, să vadă că politicul nu intervine peste ei, le creează condiții și ei au libertatea, ca să zic așa, de a începe să facă justiție, de a începe să instrumenteze corupția mare ș.a.m.d. Deci, aici a fost miza și noi am văzut, deși noi am fost departe de procuratură, poliție, justiție, judecători, noi am văzut oameni în poliție, în procuratură, în justiție pe care trebuie să-i identifici, să-i încurajezi și să le oferi acest suport politic.”Europa Liberă: Ce dosare de rezonanță ar trebui să fie prioritate pentru cel care ajunge procuror general?Igor Grosu: „Furtul miliardului, laundromatul, schemele care au fost, același Metalferos, aeroportul, deci are de lucru sărmanul procuror general de ajuns și de rămas. Și aici un semnal trebuie să fie dat, să fie dat un semnal clar, să se înceapă cu corupția mare și să descurajeze acest comportament la nivel de instituții de stat.”Europa Liberă: Când și unde s-a supărat Igor Dodon pe dvs., care ați decis totuși să faceți acea majoritate parlamentară ACUM-PSRM?Igor Grosu: „Cred că de la bun început. Toată interacțiunea pe care am avut-o noi cu d-lui am văzut-o în lucru. El este marcat de modelul acesta asiatic, estic...”Europa Liberă: Să ajungă a fi un tătucă?Igor Grosu: „Exact! Deci, trebuie să fie un ritual, toți să-i cânte osanale. Noi suntem din alt aluat, noi îl tratam la egal, noi ne permiteam să spunem lucrurile franc.”Europa Liberă: Dar dvs. discutați cu el sau cu fruntașii PSRM?Igor Grosu: „Cu el, inclusiv cu fruntașii. Noi aveam ședințe periodice în care ne convocam și discutam. D-lui era și este un actor important în țară și noi...”Europa Liberă: Dar Moldova are un regim parlamentar?Igor Grosu: „Este adevărat și primele întâlniri erau la Președinție, după care noi am înțeles că dl președinte cam intră în rol după modele asiatice și atunci am spus: „Nu, secretarii și miniștrii nu pot fi chemați la cabinet, la Președinție. Dacă sunt anumite întrebări sau probleme pe politici, se vine pe platforma parlamentară și se discută acolo”. Și aici fac o mică paranteză, pot spune acum cu toată certitudinea că cu greu, dar se găseau soluții pe platforma parlamentară și de fiecare dată când apăreau probleme, apăreau din partea instituției prezidențiale.” Europa Liberă: Ați reușit să vorbiți cu colegii dvs. socialiști, nu ați văzut regrete și în rândurile lor că totuși s-a destrămat așa ușor această majoritate parlamentară?Nu era nicio urmă de entuziasm pe fețele socialiștilor... Igor Grosu: „Am văzut, sigur că am văzut. Am văzut atunci când a fost dna Sandu la fracțiune, am văzut regrete și în discuțiile private pe care le-am avut noi. Chiar și în sala Parlamentului, atunci când s-a votat moțiunea și când a venit după aia prim-ministrul nou, era ca la priveghi, cum se spune la noi. Deci nu era nicio urmă de entuziasm pe fețele socialiștilor, în special ale celor cu care noi am avut o colaborare nu rea.”Europa Liberă: Admiteți că va avea o viață lungă Cabinetul Chicu?Igor Grosu: „Chiar dl președinte i-a prorocit că va dura până la alegerile prezidențiale. Eu nu fac prognoze, dar, în primul rând, este un Guvern nu tehnocrat, dar este un Guvern de buzunar al lui Dodon.”Europa Liberă: De ce credeți că nu e tehnocrat, nu e apolitic?Igor Grosu: „Pentru că e format din toți consilierii lui, e format din foști PD-iști, nu vedem figuri carismatice acolo care ar avea ambiții politice și este un cabinet de buzunar care o să execute ceea ce o să spună dl președinte și n-o să aibă îndrăzneală să iasă cu unele inițiative și să spună: „Dle, executivul iese”, o să iasă de fiecare dată președintele și o să spună că „după ce mie mi-a venit o idee luminată, am împărtășit-o cu prim-ministrul și ei au pus-o în aplicare”. Acesta o să fie modelul.” Europa Liberă: I-ați criticat pe deputații PD pentru că au votat pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Sandu și după asta au ridicat mâinile pentru învestirea unui alt Cabinet de miniștri în frunte cu Chicu, dar ei vă reproșează că nu ați vrut să aveți dialog cu ei și că aproape nimeni din tabăra dvs. nu a îndrăznit să-i caute, să le ceară o părere. Igor Grosu: „Ei un pic trișează, pentru că noi ne intersectăm cu ei prin cabinetele și pe coridoarele din Parlament și dialogul are loc, are loc și în comisii, și în ședința în plen sau nu numai în ședința în plen. Noi discutăm, vrei-nu vrei, discuți cu cei de la PD. Am auzit și eu de supărarea lor că i-am ținut prea la distanță. Eu vreau să vă spun că supărarea lor în comparație cu anii prin care au trecut membrii PAS și PPDA sub regimul lor ar trebui să dureze mai mult la o adică. Dar noi suntem oameni raționali și am zis că au fost sub un regim, au avut un lider mai neordinar așa, care voia să controleze totul și ei undeva erau ostaticii, o parte din ei, că unora le-a plăcut foarte mult acel regim.”Europa Liberă: Ei acum spun că s-au detașat de Vladimir Plahotniuc și că PD chiar nu se mai identifică cu Plahotniuc.Acum o lună-o lună și jumătate dl Plahotniuc s-a apropiat de câteva ori de Chișinău, undeva pe la Iași a fost în vizită... Igor Grosu: „Eu pot să-mi permit să afirm că acum o lună-o lună și jumătate dl Plahotniuc s-a apropiat de câteva ori de Chișinău, la o distanță nu prea mare, undeva pe la Iași a fost în vizită, s-a întâlnit cu cine s-a mai întâlnit acolo, inclusiv a mai dat ochii și cu cei care încă îl deplâng. De aceea, contribuția dlui Plahotniuc la ultimele evenimente eu cred că a fost, cel puțin din partea taberei pe care d-lui o controlează încă în Partidul Democrat, dar în Partidul Democrat eu sincer cred că acolo încă sunt oameni care vor să se lepede de moștenirea lui Plahotniuc, care înțeleg că acel model ducea numai spre un colaps pe care l-au trăit.”Europa Liberă: Câți ar fi din ăștia? Igor Grosu: „Nu vreau să-i număr, deși noi îi cam intuim care sunt.”Europa Liberă: Îs majoritari, îs minoritari în partid?Igor Grosu: „Eu n-aș vrea să spun acum. Întrebați-l pe dl Filip, dl președinte, totuși e bucătăria lor. Eu le-am spus și înainte de ședința la care s-a votat moțiunea, dar și în timpul ședinței. De fapt, PD-ul a avut o șansă pe care a ratat-o la moțiune, căci ei, dacă votau împotriva moțiunii, demonstrau întregii societăți, dar și partenerilor de dezvoltare că ei sunt gata, sunt altfel de partid.”Europa Liberă: Da, dar ei erau siguri că nu sunt monoliți și că acolo sunt și spirite de altă natură.Igor Grosu: „Tocmai de asta tot atunci le-am spus și m-am adresat și dlui președinte că au temă pentru acasă pe care trebuie s-o îndeplinească, să-și curețe partidul pe bune, nu la modul declarativ...”Europa Liberă: Dvs. de unde o să știți când e curățenia pe bune?Igor Grosu: „Noi o să știm, pentru că noi comunicăm. Și la nivel național comunicăm, și la nivel local, cu aleșii lor, cu reprezentanții lor.”Europa Liberă: Și dacă ei vin sau dvs. mergeți către ei și conveniți la un moment dat că puteți să faceți parte dintr-o majoritate parlamentară împreună...Igor Grosu: „Până atunci, haideți să vedem fapte...”Europa Liberă: Mai e cale lungă?Igor Grosu: „...fapte, și cum spun ei, mai puțin vorbe. Noi vrem să vedem într-adevăr o schimbare la față și un comportament într-adevăr pro-european.”Europa Liberă: Dar ați fi pregătiți să votați pentru o moțiune de cenzură, pentru că acum evident ar trebui să vină de la PD, dacă sunt nemulțumiți de activitatea Guvernului Chicu?Nu aș invidia nici un prim-ministru în această ipostază.... Igor Grosu: „Să lăsăm Guvernul, așa cum e moda la noi, să-l lăsăm cele 100 de zile, să vedem ce o să facă în aceste 100 de zile. Noi credem că o să fie un Guvern izolat și eu judec după cele protocolare, dar în importante felicitări și urări de bine din partea partenerilor de dezvoltare nu prea abundă în astfel de urări, plus că unele sunt atât de pipărate, încât nu aș invidia nici un prim-ministru în această ipostază.”Europa Liberă: Nu am dus la capăt ideea Dvs. dacă mai devreme sau mai târziu totuși ați putea să găsiți limbaj comun cu PD-ul.Igor Grosu: „Nu o să spun care este subiectul, dar zilele astea noi o să venim cu o inițiativă în Parlament pe care noi considerăm că toată lumea bună trebuie să o susțină...”Europa Liberă: Dar la ce s-ar referi inițiativa?Igor Grosu: „S-ar referi la poziția unui ministru din Cabinetul Chicu, o să vedeți despre ce e vorba.”Europa Liberă: Deja?Igor Grosu: „Da, dânșii au reușit până a deveni miniștri să facă suficiente declarații care ne ceartă cu lumea bună. Eu am spus în alocuțiunea mea că eu văd un Guvern românofob și pe alocuri chiar eurofob.”Europa Liberă: În Parlament, Blocul ACUM sunteți consolidați?Igor Grosu: „Da.”Europa Liberă: Multă lume vorbește că ar fi apărut neînțelegeri între cele două entități – PPDA și PAS. Iată nu ați făcut o singură fracțiune în cadrul CMC, sunt nemulțumiri din tabăra celor de la PPDA, că prea puțin sprijin le-ați acordat în timpul campaniei locale pentru ca să câștige Andrei Năstase primăria.Igor Grosu: „Suntem deja la al treilea exercițiu electoral, al treilea exercițiu în care noi mergem în bloc și, credeți-ne, noi avem suficientă experiență. La început a fost greu, dar noi avem suficientă experiență, inteligență să discutăm și în contradictoriu, dar să ajungem într-un final și să cedăm unul altuia acolo unde considerăm că merită de cedat. În ceea ce privește fracțiunile, vă amintesc, și vara când am creat două fracțiuni în Parlament la fel au fost două-trei zile de polemici, după care lumea s-a liniștit, pentru că am spus foarte clar că suntem două partide care se respectă unul pe altul, colaborează, au făcut front comun până acum, același lucru s-a întâmplat și în Consiliul municipal. Noi avem o platformă comună unde ne convocăm reprezentanții ambelor partide, avem ședințe ale întregului bloc al ambelor fracțiuni, discutăm, spunem ce priorități avem.”Suntem două partide ]n blocul ACUM care se respectă unul pe altul, colaborează, au făcut front comun... Europa Liberă: Exponenții dvs. în teritoriu deseori făceau aluzii că ar fi fost mult mai bine dacă mergeați separat și nu excludeau faptul că ați fi putut obține mai multe mandate de consilieri, de primari.Igor Grosu: „Și da, și nu. În unele raioane poate da, în alte raioane, nu. Da, asta din punctul de vedere, hai să zic așa, al egoismului fiecărui partid, dar din punctul de vedere al electoratului, noi am simplificat ecuația pentru oameni. „Cei de la Blocul ACUM”. „Cu cine votezi”? – „Cu cei de la Blocul ACUM, cu Andrei și Maia”. Era mai simplu și pentru oameni, ținând cont de memoria lor, că am protestat împreună, am fost împreună în toată perioada asta. A trebuit și oamenilor să le simplificăm sarcina și să capitalizăm cât mai bine votul electoral.”Europa Liberă: Rămâneți grămăjoară, asta lăsați să se înțeleagă?Igor Grosu: „Da!”Europa Liberă: Dar cel puțin Octavian Țîcu spunea că chiar în cadrul Blocului ACUM ar putea să apară a treia entitate, pentru că el ar fi calculat că în Legislativ sunt 15-16 unioniști și ar putea să-i adune pe toți într-un grup, într-o fracțiune.Igor Grosu: „Noi discuții din acestea teoretice am mai auzit. Eu nu văd cum dacă ar exista cineva care ar uni acești, dacă și există cei 15, dar eu mă tem că 15 e o cifră foarte exagerată și eu vreau să vă spun altceva. Acum, după 4 ani de experiență de partid, credeți-mă, partidele nu se fac așa, poate să apară un lider, dar asta-i o muncă enormă – trebuie să creezi structuri, trebuie să fidelizezi oameni, trebuie să-i ții permanent conectați. Așa doar, cu declarații de la tribuna Parlamentului, așa nu se fac partide. Asta așa, ca un sfat pentru cei care se lansează...”Europa Liberă: Declarația privind statul captiv ce soartă poate să aibă?Igor Grosu: „Ea revine în actualitate, mai ales acum când avem varianta a doua a lui Plahotniuc, adică Igor Dodon. Pentru că el pe calea asta a mers acum, a ales această cale fiind obsedat de două lucruri – al doilea mandat la președinție și teama de procuror. Asta-i teama...”Europa Liberă: Aici ați văzut slăbiciunile?Igor Grosu: „Da, am văzut frustrarea lui, teama lui și undeva transfera exemplul acesta: „O să se întâmple ce s-a întâmplat în România”. Deci, iată în toate discuțiile pe care le purtam, nu neapărat în spațiul public, și spuneam că trebuie să pornim odată, să rupem cercul acesta vicios, să înceapă a funcționa procuratura, instituțiile, să nu subordonăm instituțiile unei singure persoane, întrebarea era: „Dar n-o să se întâmple ca în România, că au venit nu știu cine, occidentalii, au creat un DNA, l-au luat pe Dragnea și l-au pus la...” Iată, teama asta de procuror, de justiție cred că asta l-a împins nu cumva Blocul ACUM, Guvernul Sandu să reușească mai mult, pentru că ei credeau că noi n-o să reușim să acoperim gaura lăsată de PD, noi n-o să reușim să deblocăm asistența financiară. Și vedeți, și plagiatul acesta nereușit cu cele șapte inițiative pe care până la urmă tot din bugetul solidarității le-au luat și le-au dat fără nicio jenă drept ale lor.”Europa Liberă: Fruntașii PD spun direct că ei s-au temut că le-au fost intentate dosare multor membri de partid, simpatizanți ai partidului, foștilor miniștri, deputați și frica aceasta i-a împins să acorde acest vot de neîncredere Guvernului Sandu.Declarația privind statul captiv revine în actualitate... Igor Grosu: „Știți ce paradox era în capul susținătorilor noștri? Deci, ei auzeau că lui Vladimir Cebotari i s-a ridicat imunitatea, la trei, pare-mi-se, deputați de-ai lui Șor li s-a ridicat imunitatea și oamenii noștri nu înțelegeau cum adică li s-a ridicat imunitatea dacă ei stau în Parlament, fac conferințe de presă, fac declarații? Și de multe ori le spuneam: „Noi nu suntem ca voi. În mintea voastră, probabil, unuia căruia i s-a ridicat imunitatea trebuia să fie repede cazat la Penitenciarul 13, în cele mai nocive condiții și să-ți bați joc de el”. Am spus că și pe cei care noi chiar îi considerăm că au încălcat legea și pentru aceștia trebuie să se creeze condiții ca justiția să fie pentru ei una bună. De aceea, eu nu aș spune că noi am fost foarte duri cu ei, pe alocuri ai noștri ne spun că noi am operat cu mănuși albe și ar fi trebuit mult mai hotărâți să intervenim față de cei care într-adevăr au furat.”Europa Liberă: În Parlament sunt voci ale deputaților care spun că o să insiste pe intentarea unui dosar pentru trădare de patrie pe numele lui Igor Dodon. Se va ajunge la un deznodământ aici, e suficient ceea ce a fost arătat în spațiul public, acea înregistrare video Dodon cu Plahotniuc? Cineva se va preocupa de acea înregistrare?Igor Grosu: „În condițiile actuale, pe agenda politicienilor subiectul acesta va rămâne, dar dacă va fi un procuror...”Europa Liberă: Dar ceea ce e politic, nu e și juridic.Igor Grosu: „Da. Dacă vom avea un procuror, dar aici e pericolul să fie ales un procuror obedient lui Dodon și atunci, bineînțeles, lucrul acesta o să fie dat la o parte.”Europa Liberă: Acum se speculează două candidaturi – Stoianoglo și Soltan. Aveți cunoștință de cauză, cărțile chiar sunt deja aranjate?Igor Grosu: „Așa am auzit și eu. Da, acești doi S sunt favoriți și fără a spune din cauza cui atunci s-a luat decizia de a opri acest concurs, pentru că probabilitatea ca unul din cei patru cu probleme să ajungă să fie selectat de CSP, pe care încă nu-l considerăm reformat nici pe departe, să-i paseze lui Dodon nu tocmai cel mai bun candidat. Riscul era foarte mare, motiv pentru care, după ce au apărut informațiile în spațiul public cu referire la unii din acești patru, noi am zis că nu putem accepta așa ceva, de aceea am și mers pe asumarea responsabilității. ”Europa Liberă: De ce dvs. vreți ca cel care va ajunge procuror să fie selectat anume cel pe care îl vreți dvs. și pe care nu-l vrea altcineva?Igor Grosu: „Nu, noi nu vrem să selectăm. Noi vrem să avem certitudinea că CSP-ul va alege din candidați buni și că va propune președintelui un candidat bun. Dacă înaintezi CSP-ului care n-a demonstrat că s-a reformat, n-a demonstrat că s-a lepădat de vechile practici, îi oferi o paletă în care sunt și cei nocivi, probabilitatea că ei au să-l aleagă pe cel nociv e foarte mare.”Europa Liberă: Dar semnătura decisivă îi aparține lui Igor Dodon?Igor Grosu: „Corect! Și acesta era unul din argumentele noastre și-i spuneam: „Dle președinte, noi înțelegem teama Dvs. inexplicabilă sau explicabilă de justiție, de procuror, dar în ultimă instanță Dvs. sunteți cel care fie semnați, fie îl respingeți”. – „Da, dar ei o să mi-l dea a doua oară”. – „Păi tot Dvs. o să fiți acel care o să semnați sau n-o să semnați”. Aici se vedea frica, pur și simplu, frica și teama de un procuror care într-adevăr s-ar fi pus pe treabă.”Europa Liberă: Iarăși, reproșurile care i se aduc Maiei Sandu că nu a reușit cel puțin o dată să-l sune pe Dmitri Medvedev, omologul său rus, a tergiversat vizita pe care intenționa să o efectueze în Federația Rusă. Iată că dl Chicu a și anunțat că prima vizită este în capitala Federației Ruse.Igor Grosu: „O să spun ceva ce noi n-am spus până acum în spațiul public. Noi respectăm statele mari și înțelegem rolul nostru și locul nostru în geopolitică, dar noi tot timpul spunem că pledăm pentru respect și noi nu ne supraestimăm contribuția noastră la toată construcția europeană sau în zonă, dar noi n-o să acceptăm niciodată când ni se spune că a apărut o fereastră în agenda cuiva și haideți repede că mâine sau poimâine suntem așteptați. Deci, lucrurile cumva trebuie pregătite, agenda trebuie discutată din timp, nu mergem doar protocolar undeva în vizită.”Europa Liberă: Dl Grosu, inițial se vorbea de luna septembrie?Igor Grosu: „Așa e.”Europa Liberă: Ulterior, octombrie, după care se spunea că în noiembrie. Totuși, Maia Sandu, dacă rămânea în fruntea Executivului, avea să efectueze acea vizită la Moscova.Igor Grosu: „Au mai fost niște evenimente acolo politice care nu dădeau bine vizitei, eu pot să spun lucrul acesta acum. Vă amintiți, probabil, în ajunul alegerilor locale, când opoziția era luată pe sus?”Europa Liberă: Opoziția din Rusia?Igor Grosu: „Evident.”Europa Liberă: Deci relația putere-opoziție în Rusia tot ridica semne de întrebare?Acum analizând lucrurile, este clar că debarcarea era pregătită mult înainte... Igor Grosu: „Noi ținem cont de toate aspectele și de felul cum agenda politică este pregătită, și de ce se întâmplă acolo. Și dna Sandu chiar intenționa să meargă și să discute și problema gazului, și problema pieței rusești, și acele permise pentru transportatorii noștri. Noi eram deschiși pentru a face lucrul acesta. Acum analizând lucrurile, este clar că debarcarea era pregătită mult înainte și neefectuarea vizitei la Moscova a fost mai mult așa, unul din pretextele invocate permanent de Igor Dodon.”Europa Liberă: Și așteptările de la această vizită pe care premierul Chicu o efectuează în Federația Rusă care sunt?Igor Grosu: „Mari progrese pe dimensiunea aprovizionării cu gaze eu nu văd, pentru că în ecuație este Ucraina și oricât de mult ai face abstracție de vecini, va trebui dl Chicu sau dl președinte să apeleze la ajutorul partenerilor ucraineni, chiar dacă relațiile sunt foarte proaste, din cauza lor, nu a ucrainenilor. Poate ceva, niște promisiuni o să aducă de acolo, condiții probabil mai bune pentru moldovenii care muncesc acolo, dar până la proba contrarie. O să vedem ce o să poată aduce de acolo.”Europa Liberă: Și când promit o politică echilibrată, înțeleaptă, bună a Republicii Moldova și cu Estul, și cu Vestul, întrezăriți aceste șanse ca să se așeze echilibrat această politică externă?Igor Grosu: „Nu, e total dezechilibrată. Prima dovadă a echilibrului se începe de la vecini. Eu nu văd cum s-ar îmbunătăți relațiile actualului Guvern sau președintelui, majorității cu Ucraina, eu nu văd cum s-ar întâmpla lucrul acesta cu România și eu cred că mai mult o să fie un Guvern care o să facă vizite pe la Moscova, Minsk, Baku, mai mult în zona asta.”Europa Liberă: Maia Sandu a promis că atât timp cât are sprijinul cetățenilor va continua să lupte, indiferent din care sediu. Dvs. cum vedeți această luptă pe care o va duce d-nei în continuare?Igor Grosu: „Dna Sandu este foarte hotărâtă, noi o să continuăm să muncim mai departe, o să avem în primul rând grijă de primarii noștri, de consilierii locali. Avem niște idei pentru ei, n-o să-i lăsăm de izbeliște sau n-o să-i lăsăm la mila Guvernului, așa cum de obicei procedează cei care se cocoțează sus și zic că nimic nu-i mai interesează.”Europa Liberă: Dar acolo unde conjunctura-i favorabilă pentru crearea coalițiilor la nivel local între PSRM și ACUM, mergeți pe varianta aceasta?Igor Grosu: „Mergem și avem deja câteva exemple. Avem la Anenii Noi, unde au găsit limbaj comun cu cei de la PSRM și la Basarabeasca. Semnalul este următorul: nu trebuie să replicăm mot à mot ceea ce se întâmplă la nivel național pe nivel local. Totuși, acolo e mai puțină ideologie, mai puțină geopolitică și se uită la prestația oamenilor, dacă fac ceva, livrează, sunt capabili să rezolve probleme oamenilor și mai puțin la geopolitică.”Europa Liberă: Ce fac miniștrii care au venit din diasporă? Se întorc în țările din care au venit?Igor Grosu: „Rămân cu noi, o să muncească mai departe cu noi.”Europa Liberă: Toți trei?Igor Grosu: „Da. Spre exemplu, dl ministru Brînzan este foarte decis, dânsul a documentat într-atât de bine toate schemele și el are o temere, deja niște semnale că se încearcă revigorarea lor, preluarea și de aceea o să fie foarte aproape de noi ca să vorbim de la tribuna Parlamentului și nu doar despre toate aceste acțiuni.”Europa Liberă: Fostul șef al diplomației, Nicu Popescu?Igor Grosu: „La fel, oriunde se va afla va promova și agenda noastră.”Europa Liberă: Natalia Gavriliță?Igor Grosu: „Și Natalia Gavriliță. Așteptăm cu nerăbdare să vedem bugetul noului Guvern, să vedem ce mai copiază de la noi. Noi nu ne supărăm că copiază ceva de la noi, dacă proiectele ajung să fie implementate doar o să ne bucurăm.”Europa Liberă: Dar protestele astăzi mai sunt actuale?Igor Grosu: „Noi am apreciat foarte mult faptul că au venit oamenii la Parlament în acele zile și chiar dacă cu o viteză extraordinară s-au făcut evenimentele, au fost orchestrate evenimentele, oamenii au venit și noi apreciem acest lucru. Toate o să fie făcute la locul și la timpul potrivit. Noi acum ne regrupăm, am spus că avem nevoie de puțin timp să finalizăm ceea ce a fost în campania electorală pentru locale, să avem grijă de primarii noștri, consilierii noștri locali și în foarte scurt timp o să revenim cu noi forțe.”Europa Liberă: Discuțiile dintre ACUM și socialiști pot fi reactualizate?Igor Grosu: „Noi discutăm, putem discuta pe platforme foarte diferite...”Europa Liberă: Nu mai ardeți punțile de dialog?Igor Grosu: „Noi știm că în Partidul Socialiștilor, în fracțiunea socialiștilor există oameni care înțeleg foarte bine încotro împinge Dodon țara. Și s-a văzut foarte clar. Platforma parlamentară a fost spațiul unde aceste tensiuni între Executiv și Președinție se rezolvau, se discutau, elementul destabilizator a fost și rămâne a fi președintele.”Europa Liberă: Dar el a văzut-o rivală pentru alegerile prezidențiale pe Maia Sandu? În Partidul Socialiștilor există oameni care înțeleg foarte bine încotro împinge Dodon țara... Igor Grosu: „El pe oricine îl vede rival. El și pe cei din interiorul PSRM-ului, pe unii îi vede ca rivali.”Europa Liberă: Și șansa ca să mai câștige un mandat e mare?Igor Grosu: „Eu nu i-aș da mari șanse, pentru că eu nu am văzut în acești trei ani de zile ceva extraordinar ce a livrat dl Dodon, cu excepția deplasărilor din abundență, fotografii ș.a.m.d. În rest, chiar în una din escapadele lui, când a încercat s-o atace pe dna Sandu, dna Sandu i-a spus: „Poate începem mai întâi cu un raport al activității Dvs. în acești trei ani de zile și ce ați făcut Dvs. din instituția prezidențială?”.”Europa Liberă: Maia Sandu ar trebui să candideze pentru alegerile prezidențiale din toamna anului viitor?Igor Grosu: „În primul rând, este o decizie a d-nei pe care trebuie s-o ia și, ulterior, o decizie politică trebuie să fie. Noi n-am discutat lucrul acesta, cred că trebuie să lăsăm să se așeze lucrurile un pic și după asta...”Europa Liberă: Dar începe campania degrabă...Igor Grosu: „Începe campania și asta înseamnă că noi va trebui în foarte scurt timp să revenim la subiectul anul 2020.”Europa Liberă: În Parlament, ziceți și Dvs., așa cum spun democrații, proiectele bune vor fi votate inclusiv cu sprijinul dvs., iar cele pe care o să le găsiți neadecvate n-o să le sprijiniți?Igor Grosu: „Așa e. Noi o să votăm ceea ce este pentru oameni. O să venim și noi cu proiecte, am văzut că au preluat proiecte și inițiative de la noi. Pe acestea noi o să le votăm, în rest, ceea ce ține de dezbinarea societății, clivaje, limbă, istorie, federalizare – cam asta-i agenda dlui Dodon –, izolare ș.a.m.d., deci pe acestea o să le taxăm foarte dur. Și noi o să folosim plenar platforma parlamentară pentru a comunica cu oamenii.”Europa Liberă: Dar un Parlament fără o majoritate poate să activeze în condiții bune?Igor Grosu: „Nu poate să activeze în condiții bune. Eu cred că acum toate partidele, cel puțin PD-ul, deși a votat și a încercat să justifice votul acesta ca o contribuție enormă pentru țară, ei puteau să nu voteze moțiunea de cenzură și atunci era totul OK, chiar și PD-ul cred că o să aibă diferite poziționări pe diferite subiecte, așa ca să transmită semnalul către alegătorii lor că noi nu suntem împreună cu PSRM.”Europa Liberă: Și atunci, care e viabilitatea acestei legislaturi?Igor Grosu: „Va fi foarte șubredă, situațională, hai să zic așa. Unele proiecte se vor putea vota împreună, în alte cazuri nu, și o să fie foarte complicat pentru acest Guvern.”Europa Liberă: Blocaj legislativ poate să existe?Igor Grosu: „Da, iminența sau probabilitatea este foarte mare.”