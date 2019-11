Primăria Arad va renova un scuar din Chișinău

19:30

Andrei Năstase, liderul PPDA a evitat să folosească într-un interviu pentru Radio Europa Liberă cuvintele: „Unire”, „unionism” sau „unioniști. De asemenea, președintele Platformei Demnitate și Adevăr a spus că regret că, odată ajunși la guvernare, n-au știut s-o păstreze și să mărească turațiile. Întrebat cum vede intenția deputatului Octavian Țîcu de a forma în Parlament un grup de independenți care exprimă curentul unionist, Andrei Năstase a spus că „acest curent drag mie”, are mai mulți adepți decât cred unii, însă a evitat să specifice numele curentului.„Nu comentez declarațiile unor domni. Ceea ce vreau să vă spun este că acest curent, drag mie, este reprezentat în Parlamentul Republicii Moldova de mult mai mulți oameni decât consideră unii. Este reprezentat de oameni mult mai calitativi decât cei care strigă în fiecare zi despre acest curent. Când vorbim despre noi, vorbim abstract, cineva vine și-și pune o etichetă; noi nu ne punem etichete, noi muncim pentru creare de poduri, pentru realizare de proiecte comune între cele două maluri ale Prutului, noi muncim pentru atragerea de fonduri din România, noi muncim pentru înfrățirea dintre comunitățile noastre, pentru crearea de proiecte benefice pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului, cum ar fi SMURD-ul etc”, a declarat Andrei Năstase.Referindu-se la guvernare împreună cu socialiștii și la faptul că Dodon a fost cel care a încercat să spună că el a reușit să-l dea jos pe Plahotniuc, liderul PPDA, a menționat șeful statului „ne-a obișnuit cu minciunile, cu insinuările sale și la adresa blocului, și în general s-a dovedit a fi un mincinos.” „Atunci când am avut de ales între un mincinos și un criminal demonstrat, bineînțeles, în lipsă de alternativă, am ales un mincinos. Regretul meu mare este că hotărârea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la starea de captivitate pe care am elaborat-o personal, am înregistrat-o la Parlament cu sprijinul colegilor mei din Platforma DA și din Blocul ACUM a rămas nevalorificată”, a adăugat Năstase.El a mai menționat că regretă că odată ajunși la guvernare „n-am știut s-o păstrăm, n-am știut să mărim turațiile, să mărim turațiile astfel încât să fi rezolvat problema în cadrul audiovizualului, pentru că propaganda din cadrul alegerilor locale a făcut așa încât forțele din afara țării să aibă întâietate; propaganda de la televiziuni, propaganda de la televiziunile din afara țării, de la televiziunile rusești – RTR, NTV, Prime – toate au fost împotriva mea”.